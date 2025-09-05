Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
З початку року ПриватБанк на 40% збільшив кредитну підтримку бізнесу — до 46 млрд грн

ПриватБанк збільшив кредитування бізнесу.

З початку року ПриватБанк значно наростив підтримку українських підприємців і бізнесу, збільшивши обсяг кредитування на 40% — до 46 млрд грн. Це стало можливим завдяки пріоритетній стратегії банку, спрямованій на розвиток малого та середнього бізнесу в Україні. Наразі послугами ПриватБанку користуються майже 750 тисяч підприємців.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресреліз фінустанови.

Як зазначив Євген Заіграєв, член правління ПриватБанку з питань корпоративного бізнесу та МСБ, підтримка підприємців — це не лише надання фінансових ресурсів, а й впровадження інноваційних цифрових сервісів. ПриватБанк прагне забезпечити бізнес необхідними інструментами для ефективного управління фінансами.

"Сьогодні рахунками та послугами ПриватБанку користуються 748 тисяч підприємців, або майже кожний другий з діючих активних українських ФОПів, а відкрити бізнес рахунок ФОП можна онлайн за декілька хвилин", — зазначив він.

Застосунок "Приват24 для бізнесу" став ключовим інструментом для підприємців. Він об'єднує понад 12 категорій сервісів: від швидкого відкриття рахунку онлайн за 5 хвилин і електронного документообігу до подання податкової звітності, онлайн-кредитів та ексклюзивних smart-рішень на базі штучного інтелекту. Більшість цих послуг надаються безкоштовно.

Також існують спеціальні пропозиції для IT-спільноти, зокрема тарифний план IT Expert без комісій без тарифікації на ключові послуги.

Раніше повідомлялося, що українці можуть отримувати швидкі та доступні грошові перекази з Канади через систему PrivatMoney завдяки партнерству ПриватБанку та канадської Ukrainian Credit Union Limited (Українська кредитoва спілка, UCU).

Автор:
Тетяна Ковальчук