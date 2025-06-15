З початку року українці сплатили до Пенсійного фонду 30 млн грн

Станом на 1 червня 2025 року в Україні укладено 2 994 договори про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. З них 2 687 — на користь самих учасників, а 307 — за інших осіб.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Пенсійного фонду України.

За цей період було здійснено 13 547 платежів. Більшість сплатили внески за себе — 11 696 платежів, тоді як за інших осіб сплачено 1 851 раз.

У 2025 році до бюджету Пенсійного фонду України надійшло 30,7 млн грн добровільних внесків. При цьому 9 264 платежі, тобто 68% від загальної кількості, були здійснені в розмірі мінімального страхового внеску — 1 760 гривень.

Додамо, за перший квартал 2025 року укладено 2050 договорів про добровільну участь у системі загальнообовʼязкового державного пенсійного страхування. За січень-бререзень до ПФУ надійшло 17,6 млн гривень добровільних внесків.

Із моменту запуску сервісу у березні 2023 року через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду було укладено загалом 9 843 договори, за якими сплачено майже 43,3 тис. внесків на суму 95,6 млн грн.