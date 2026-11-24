Щомісяця з АТ "Укрзалізниця" звільняється близько 1,5 тис. працівників, а кількість відкритих вакансій у компанії вже перевищила 49 тис. Головними причинами відтоку кадрів є неконкурентний рівень зарплат та складні умови праці.

Як пише Dilo, такі дані наведені у пояснювальній записці до проєкту наказу Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України щодо змін коефіцієнтів до тарифів на вантажні перевезення.

Гроші від тарифів та підвищення окладів

У 2026 році в Україні підвищили тарифи на залізничні перевезення. У серпні–вересні це принесло компанії додаткові 2,3 млрд грн без ПДВ, хоча очікувалося 3,4 млрд грн.

Отримані кошти спрямували на перегляд виплат залізничникам. Із 1 вересня в компанії підвищили годинні тарифні ставки та посадові оклади для всіх співробітників, крім керівного складу апарату управління, регіональних філій та філій.

Причини економії та можливі скорочення

З 1 жовтня "Укрзалізниця" почала скорочувати витрати на персонал. Зміни переважно стосуються працівників апарату управління та адміністративного персоналу. Так компанія намагається зменшити видатки, водночас зберігши виплати працівникам, які безпосередньо забезпечують роботу залізниці.

Причиною економії стало скорочення обсягів перевезень і додаткові витрати через російські обстріли. Компанії доводиться відновлювати пошкоджену інфраструктуру та рухомий склад, встановлювати мобільні укриття й запроваджувати додаткові заходи безпеки.

"Запровадження жорстких заходів економії пов’язане з різким падінням обсягів перевезень, додатковими потребами у значних обсягах фінансування через постійні ворожі обстріли і виведення з ладу рухомого складу та пошкодження інфраструктури", — йдеться у пояснювальній записці.

Якщо фінансове становище компанії продовжить погіршуватися, вона може скоротити ще близько 8 тис. штатних одиниць.

Водночас "Укрзалізниці" й надалі потрібні кошти на ремонт інфраструктури та рухомого складу, підвищення зарплат працівникам і погашення боргів. За оцінкою, наведеною в документі, уже на початку 2027 року дефіцит коштів може досягти критичного рівня.

раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" підвищила зарплати працівникам у середньому на 15%. Для машиністів зростання становило 20%, а мінімальна індексація — 10%. Водночас через оптимізацію роботи частина залізничників поки не відчула підвищення.