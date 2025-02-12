З Харкова у перший рейс вирушили дев’ять нових пасажирських вагонів

12 лютого склад фірмового поїзда "Оберіг" №63/64 Харків — Львів поповнився дев’ятьма новими пасажирськими вагонами, які були збудовані на Крюківському вагонобудівному заводі. Серед них — п’ять купейних вагонів та чотири вагони класу СВ.

Про це повідомляє "Укрзалізниця".

Там зазначили, що ці вагони є частиною масштабного оновлення парку "Укрзалізниці", і по мірі отримання нових партій цей рейс буде повністю укомплектований сучасними вагонами та отримає статус флагманського. При цьому вартість квитків залишатиметься незмінною.

Нові вагони оснащені розширеним комплексом безпеки, який передбачає систему чотиризонного відеоспостереження, що охоплює головні ділянки вагона, ручний замок та додаткове блокування купе для захисту від стороннього доступу, сигналізацію на вхід до купе з посиленим сигналом, що спрацьовує при відкриванні дверей, а також - кнопку виклику провідника для оперативного звернення у разі потреби.

Вагони містять модернізовані інструменти зв’язку та управління вагоном для поїзної бригади, що дозволяють ефективніше контролювати ситуацію у поїзді.

Нові вагони розроблені з урахуванням сучасних вимог до комфорту та функціональності. Серед головних нововведень:

покращена шумоізоляція та вдосконалена ходова частина для плавнішого руху;

зручна "м’яка" читальна зона біля вікна у кожному купе, що дозволяє комфортно проводити час у дорозі;

індивідуальні розетки (USB та Type-C) біля кожного пасажирського місця для зарядки мобільних пристроїв;

додаткові "планшетні" столики для пасажирів верхніх полиць у купейних вагонах, що робить їх використання зручнішим;

кілька режимів освітлення, включаючи контурне вечірнє світло у вагонах класу СВ, яке створює більш приємну атмосферу для відпочинку.

"Укрзалізниця" продовжує оновлення вагонного парку, закуповуючи нові вагони та модернізуючи вже існуючі. Очікується, що в майбутньому подібні удосконалення з’являться і в інших потягах.

Додамо, що в кінці 2023 року "Укрзалізниця" замовила в Крюківського вагонобудівного заводу 22 нові пасажирські вагони на 980,45 млн грн, які має бути поставлено до 30 червня 2026 року.