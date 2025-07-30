З якої суми почати інвестувати та куди вкладати: найкращі ідеї та поради від експерта

Інвестувати можна, починаючи навіть із $50 чи $100 — цього достатньо, аби протестувати ринок і зрозуміти його зсередини. Але перед вкладенням варто чітко окреслити цілі та скласти фінансовий план. Якщо не розумієте, у що вкладаєте — це вже не інвестиція, а лотерея.

Про це в інтерв’ю Delo.ua розповів Роман Кушнір, інвестор, фінансовий експерт і засновник компанії Агро ЕТФ.

"Навіть $1000 краще розбити на кілька частин і вкладати у різні напрямки. Це дозволяє зменшити ризики і протестувати кілька стратегій", — радить експерт.

З чого почати: від облігацій до землі

За словами Кушніра, інвестування слід починати з себе — освіти, практики, знайомства з досвідченими інвесторами. А з практичних інструментів — військові облігації: це надійно, доступно і підтримує економіку. Також можна використовувати депозити в банках для короткострокового збереження коштів.

Згодом — за умови базової обізнаності — можна обережно заходити в криптовалюту, краудфандинг чи інвестиції в бізнес знайомих, але лише з формалізованими домовленостями.

Найперспективнішими Кушнір вважає виробничі активи — зокрема землю й частки у компаніях, які створюють додану вартість.

"Земля в Україні сьогодні недооцінена. Вартість може зрости до $8000 за гектар, і згодом вона, як у Європі, стане захисним активом", — зазначає фінансист.

Які активи "вистрелять"

Попри війну, чекати "після перемоги" не варто — це відтермінування життя. Саме зараз є можливість увійти в активи зі знижкою, адже ринок перебуває в турбулентності.

"Чим раніше ви почнете, тим більше досвіду здобудете. Активи, що зараз знецінені, згодом виростуть у ціні — це лише питання часу", — каже Кушнір.

Найперспективнішими післявоєнними напрямками інвестор називає:

Сільське господарство

Переробну промисловість

Енергетику

Логістику

Також він інвестує у виробництво біогазу, біометану й желатину — продукти, які будуть потрібні Україні на етапі відновлення.

Ще один вектор — частки у великих українських компаніях. Проблема — відсутність повноцінного фондового ринку. Але команда Кушніра вже працює над створенням платформи ліквідних часток, яка дозволить залучати інвестиції навіть за відсутності класичного ринку капіталу.

"80% активів, на мою думку, мають бути в Україні. Лише тоді ми зможемо сформувати внутрішній ринок капіталу й мати справжнє економічне майбутнє", — підсумовує експерт.

Нагадаємо, Денис Сичков, принципал Horizon Capital — провідної інвесткомпанії Центрально-Східної Європи, зазначив, що найменш ризиковим інструментом для інвестицій під час війни залишаються ОВДП. Водночас він скептично ставиться до WEB 3.0 та криптовалют, називаючи їх спекулятивними активами, які не відповідають його інвестиційному підходу.