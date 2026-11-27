У п'ятницю, 27 листопада 2026 року, компанія "Укрзалізниця" продала на електронному аукціоні будівлі спортивного комплексу "Локомотив" у Львові. При стартовій ціні у 36,6 мільйона гривень переможець торгів запропонував за об'єкт 90 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані "Prozorro.Продажі".

Спорткомплекс розташований на вулиці Юрія Федьковича, 30 і був виставлений на продаж 17 листопада. До складу лота увійшли чотириповерхова будівля спортклубу площею понад 2 133 квадратні метри, велобокси, павільйон "Галичанка", спортивний майданчик, 77 одиниць рухомого майна, а також інженерні мережі електропостачання, водопостачання та каналізації.

Хто змагався за об'єкт та кому належить компанія-переможець

В аукціоні взяли участь лише дві компанії, які протягом усіх трьох раундів торгів не змінювали своїх початкових ставок. ТзОВ "Енергоінвест", що належить бізнесмену та меценату Зіновію Козицькому, запропонувало 38 мільйонів гривень, пояснивши свою участь наміром зберегти та розвивати спортивний об'єкт.

Переможцем із пропозицією у 90 мільйонів гривень, що на 52 мільйони більше за ставку конкурента, стало ТзОВ "Вектор Естеіт". За даними аналітичної системи YouControl, цю фірму зареєстрували у Львові наприкінці 2025 року, а її власниками є Григорій Толопка з часткою 90% та Роман Бенцак, якому належать 10% через інвестиційний фонд "Компонент Інвест".

Зведену в 1908 році для спортивного товариства "Сокіл-2" будівлю з 1940 року використовувало товариство залізничників "Локомотив", де працювали секції боксу, боротьби, важкої атлетики, велоспорту та фехтування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Львівська міська влада готова компенсувати "Укрзалізниці" оціночну вартість спортивного комплексу "Локомотив" у розмірі понад 36,5 мільйона гривень, щоб зупинити аукціон та передати об'єкт у власність громади. Напередодні торгів, 26 листопада, 38 депутатів Львівської міськради підтримали відповідне звернення до центральної влади, оскільки місто планувало зберегти спортивний профіль закладу та облаштувати там простір для реабілітації та занять ветеранів.