За чотири роки повномасштабної війни український ринок нерухомості зазнав суттєвих змін. Зросли ціни на купівлю та оренду житла, змістилася географія попиту, а покупці й орендарі почали більше уваги приділяти безпеці, наявності укриттів та автономному забезпеченню будинків.

Про це йшлося конференції Otodom InspiRE 2026, що відбулася 9 листопада у Варшаві, повідомляє Dilo з посиланням на OLX.

Організована платформою Otodom подія зібрала представників ринків нерухомості країн, де працює OLX Group, зокрема Польщі, України, Румунії, Португалії та Південної Африки. Учасники поділилися досвідом своїх країн та проаналізували актуальні тенденції галузі.

Купівля нерухомості: квартири в Україні подорожчали на 47% за чотири роки

За інформацією OLX Нерухомість, після різкого скорочення активності на початку 2022 року ринок купівлі житла поступово почав відновлюватись. У 2024-2025 роках кількість пропозицій та інтерес пошукачів залишалися відносно стабільними, хоча й зазнавали сезонних коливань. У 2026 році обидва показники дещо знизилися.

Попри це, вартість житла продовжувала зростати. За період із 2022 до 2026 року медіанна ціна купівлі квартири в Україні збільшилася на 47% і досягла 53 тис. євро. У Києві нерухомість традиційно коштує дорожче: станом на 2026 рік медіанна вартість квартири у столиці становила 100 тис. євро.

Зростання цін торкнулося і приватних будинків. За чотири роки їхня медіанна вартість по Україні підвищилася на 39% – до 75 тис. євро. У Києві цей показник у 2026 році сягнув 232 тис. євро, що на 27% перевищує рівень 2022 року.

Водночас змінилися й споживчі пріоритети. Покупці дедалі частіше обирають нерухомість, яка не потребує тривалого ремонту чи додаткових робіт перед заселенням. Згідно з дослідженням, 77% опитаних віддають перевагу житлу, у яке можна переїхати найближчим часом. Це також пояснює більшу зацікавленість вторинним ринком: його розглядають 36% респондентів, тоді як виключно новобудовами цікавляться 17%.

Довгострокова оренда: квартири подорожчали більш ніж удвічі

На відміну від ринку купівлі, у сегменті довгострокової оренди динаміка пропозиції та попиту має свої особливості. Найбільшу кількість оголошень платформа фіксувала в середині 2022 року. Надалі їхній обсяг поступово скорочувався, періодично змінюючись під впливом ринкових коливань.

Активність орендарів значною мірою залежить від сезону. Традиційно більше людей шукають житло наприкінці літа та на початку осені.

За чотири роки медіанна вартість оренди квартир в Україні зросла на 111%: зі 181 євро у 2022 році до 382 євро у 2026-му. У Києві станом на жовтень 2026 року цей показник становив 451 євро.

Приватні будинки також суттєво подорожчали. Їхня медіанна орендна вартість по країні збільшилася на 57% – зі 181 до 284 євро. У столиці зростання становило 58%: із 1 657 до 2 615 євро.

На формування вартості оренди насамперед впливають місце розташування та площа нерухомості. Однак останніми роками додатковим чинником міг стати підвищений інтерес до приватних будинків. Такий формат житла часто дає більше можливостей для автономного проживання під час перебоїв з електропостачанням та іншими комунальними послугами.

Нове будівництво: обсяги залишаються нижчими за довоєнні

Війна змінила не лише поведінку покупців та орендарів, а й умови роботи будівельної галузі. До повномасштабного вторгнення ринок активно розвивався, проте тепер девелоперам доводиться враховувати додаткові безпекові вимоги, складнощі з логістикою та зростання собівартості проєктів.

У 2021 році обсяг будівництва становив 12,5 млн кв.м. Уже наступного року він скоротився до 7,1 млн кв.м. Упродовж 2023-2025 років галузь поступово відновлювалася, і в 2025 році показник досяг 9,6 млн кв.м. У 2026 році він дещо знизився – до 9,4 млн кв.м. Таким чином, нинішні обсяги приблизно на чверть поступаються рівню 2021 року.

Серед основних причин повільного відновлення – необхідність облаштування укриттів, ускладнені логістичні процеси, інфляція та нестача кваліфікованих працівників. Усе це збільшує витрати забудовників і подовжує терміни реалізації проєктів. За оцінками, тривалість будівельного циклу зросла у 1,5-2 рази.

Укриття та автономність: що тепер важливо під час вибору житла

Безпекова ситуація стала одним із визначальних чинників під час пошуку нерухомості. Якщо раніше покупці та орендарі насамперед орієнтувалися на ціну, площу, розташування та доступність інфраструктури, то тепер до цього переліку додалися характеристики, які дозволяють почуватися безпечніше та менше залежати від зовнішніх обставин.

За попередніми дослідженнями OLX Нерухомість, 67% опитаних враховують наявність укриття під час вибору житла. Ще 64% звертають увагу на можливість автономного опалення.

Війна також суттєво вплинула на географію попиту. Одним із головних чинників стала внутрішня міграція: станом на 2026 рік в Україні налічується близько 3,9 млн внутрішньо переміщених осіб. Через переміщення населення з регіонів, де безпекова ситуація складніша, зростає інтерес до нерухомості в західних областях країни.

Це позначається і на вартості житла. За медіанними цінами купівлі та оренди однокімнатних квартир Львів та Ужгород уже випереджають Київ. Таким чином, регіональна привабливість і рівень безпеки стають важливими складовими ціноутворення на українському ринку.

Яким буде ринок нерухомості України надалі

Український ринок нерухомості поступово адаптується до нових умов, однак повернення до довоєнної моделі розвитку поки що не відбулося. За останні чотири роки зросла вартість купівлі та оренди житла, змінилися вподобання споживачів і перерозподілився попит між регіонами та типами нерухомості.

Безпека, автономність і можливість швидкого заселення стали важливими критеріями вибору. Водночас будівельна галузь продовжує долати наслідки війни: обсяги нового будівництва залишаються нижчими за показники 2021 року, а реалізація проєктів потребує більше часу та ресурсів.

Подальший розвиток ринку залежатиме від безпекової ситуації, економічної стабільності, темпів відновлення будівництва та змін у географії населення. Очевидно, що нові вимоги покупців і орендарів уже стали невіддільною частиною українського ринку нерухомості.

Нагадаємо, понад половина українців – 54% з опитаних – протягом останнього року використовували інструменти штучного інтелекту під час пошуку нерухомості. Водночас остаточні фінансові рішення покупці та орендарі воліють ухвалювати самостійно або за порадою фахівців.