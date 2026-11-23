Кредитні сервіси FirstCredit та LoanPlus, які розвиває фінансова компанія "АБЕКОР", впровадили технологічну інтеграцію з "Дією" – Мультишеринг документів із використанням "Дія.Підпису". Тепер клієнти можуть пройти повну ідентифікацію онлайн лише за кілька хвилин, без фотографування документів, тривалого заповнення анкет та дзвінків операторів.

Нова функціональність доступна безпосередньо в особистих кабінетах обох кредитних сервісів і дозволяє значно спростити одну з важливих процедур фінансового обслуговування – повну ідентифікацію клієнта.

Один запит – усі необхідні документи

Завдяки мультишерингу клієнту більше не потрібно окремо завантажувати фотографії паспорта, ідентифікаційного коду та вручну заповнювати дані з документів.

Тепер усе відбувається безпосередньо через застосунок "Дія":

Авторизуйтеся в особистому кабінеті FirstCredit або LoanPlus. Перейдіть до розділу "Повна ідентифікація" та оберіть підтвердження через "Дію". Підтвердьте передачу необхідних документів за допомогою " Дія.Підпису ".

Передача цифрових документів займає менше хвилини, а весь процес повної ідентифікації може бути завершений орієнтовно за 3–5 хвилин.

Усі необхідні дані передаються автоматично, у захищеному форматі та виключно за згодою користувача.

Більше можливостей після проходження повної ідентифікації

Окрім швидкості та зручності, повна ідентифікація відкриває клієнтам додаткові можливості користування кредитними сервісами.

Після успішного проходження повної ідентифікації на клієнтів не поширюються спеціальні обмеження за обсягом операцій, установлені для відповідної спрощеної моделі ідентифікації та верифікації, за умови дотримання вимог законодавства України.

Це дозволяє користуватися можливостями кредитних сервісів без спеціальних лімітів, установлених для відповідної спрощеної моделі ідентифікації, з урахуванням вимог законодавства про фінансовий моніторинг та умов кредитування.

Технологічний крок уперед для ринку онлайн-кредитування

Інтеграція мультишерингу через "Дію" – важливий етап цифрової трансформації FirstCredit та LoanPlus.

Завдяки використанню сучасних державних цифрових сервісів компанія автоматизує процеси, які раніше потребували додаткових документів, ручної перевірки та часу клієнта.

Мета впровадження – зробити повну ідентифікацію настільки ж простою та швидкою, як і будь-яку іншу дію в сучасному цифровому сервісі.

Це ще один крок до формування нового стандарту клієнтського досвіду в сегменті небанківського кредитування України.

Два способи ідентифікації на вибір

Для клієнтів, які не користуються застосунком "Дія", залишається доступною альтернативна можливість проходження повної ідентифікації за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Таким чином, FirstCredit та LoanPlus пропонують користувачам вибір найбільш зручного способу підтвердження особи.

Про компанію

ТОВ "ФК "АБЕКОР" – українська фінансова компанія, яка розвиває сервіси онлайн-кредитування FirstCredit та LoanPlus. Компанія активно впроваджує сучасні цифрові технології та автоматизовані рішення, спрямовані на підвищення доступності, швидкості та зручності фінансових послуг.