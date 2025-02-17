За тиждень через "єОселя" видано кредитів на 253 млн грн: хто став отримувачем

Державна програма доступної іпотеки "єОселя" продовжує успішно реалізовуватися. За минулий тиждень видано 132 кредити на загальну суму 253 млн грн.

Про це інформує Урядовий портал.

Зазначається, що 15 588 родин отримали кредити на суму понад 25,4 млрд грн у рамках урядової програми "єОселя" з моменту її старту.

Хто отримав кредити минулого тижня

Серед отримувачів:

46 військовослужбовців та силовиків;

7 медиків;

7 педагогів;

6 науковців;

53 родини без власного житла;

9 ВПО;4 ветерани.

Що відомо про програму "єОселя"

Програма "єОселя" є важливою складовою політики "Зроблено в Україні", яка має на меті стимулювання попиту на українські продукти та створення сприятливих умов для розвитку вітчизняного виробництва.

Запущена в жовтні 2022 року, програма реалізується Міністерством економіки разом з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ "Укрфінжитло".

До банків-партнерів програми належать Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, МТБ Банк, ТАСКОМБАНК, BISBANK та Радабанк.

Нагадаємо, державна іпотечна програма "єОселя" знову запрацювала після місячної перерви 23 січня, пов'язаної з російською кібератакою.

Додамо, лише в січні у січні 2025 року, після відновлення роботи реєстрів, 459 українських родин оформили кредити на загальну суму 842,8 млн грн для придбання житла за програмою доступної іпотеки “єОселя”.