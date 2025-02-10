За тиждень через "єОселя" видано кредитів на 269 млн грн: хто отримав

Державна програма доступної іпотеки "єОселя" продовжує успішно реалізовуватися. За минулий тиждень видано 157 кредитів на загальну суму 269 млн грн.

Про це інформує Урядовий портал.

Зазначається, що з початку впровадження урядової програми "єОселя" кредити отримали 15 456 родин на загальну суму понад 25,1 млрд грн.

Хто отримав кредити минулого тижня

Серед отримувачів:

47 військовослужбовців та представників силових структур;

14 медичних працівників;

11 педагогів;

4 науковці;

62 родини, що не мають власного житла;

15 внутрішньо переміщених осіб;

4 ветерани.

Найбільше кредитів видано у Київській області — 56, Києві — 42, Львівській області — 11 та Одеській області — 9.

Крім того, найбільше доступною іпотекою у поточному році скористалися українці, які не мають власного житла або воно менше за норматив — 248 (40% від загальної кількості позичальників). На другому місці — військовослужбовці та правоохоронці — 209 (34%), а також 63 кредити (10 %) отримали ВПО.

Що відомо про програму "єОселя"

Програма "єОселя" є важливою складовою політики "Зроблено в Україні", яка має на меті стимулювання попиту на українські продукти та створення сприятливих умов для розвитку вітчизняного виробництва.

Запущена в жовтні 2022 року, програма реалізується Міністерством економіки разом з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ "Укрфінжитло".

До банків-партнерів програми належать Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, МТБ Банк, ТАСКОМБАНК, BISBANK та Радабанк.

Додамо, лише в січні у січні 2025 року, після відновлення роботи реєстрів, 459 українських родин оформили кредити на загальну суму 842,8 млн грн для придбання житла за програмою доступної іпотеки “єОселя”.

Зауважимо, програма доступної іпотеки "єОселя" активно стимулює ринок житла в Україні. Завдяки їй обсяги кредитування зросли до 40%, що свідчить про зростання попиту на житло та покращення доступу українців до власної нерухомості.