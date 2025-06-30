За тиждень підприємці отримали пільгових кредитів на 1,5 млрд грн: на які цілі бізнес спрямовує кошти

З 23 по 27 червня 2025 року у межах держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" підприємці отримали 408 пільгових кредитів на загальну суму 1,5 млрд грн. З початку війни в Україні видано 83 605 кредитів на 320,7 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

Цьогоріч за програмою підприємці отримали 13 970 кредитів на 44,3 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки – 9 258 кредитів на 19,5 млрд гривень.

Від старту держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" станом на 30 червня поточного року кошти були видані на:

44,54 млрд грн – на інвестиційні цілі;

74,73 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу;

48,35 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

43,85 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції;

2,72 млрд грн – на фінансування енергосервісу;

57,28 млрд грн – на антивоєнні цілі;

37,04 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Усього з моменту старту програми пільгового кредитування підписано 118 427 договорів на 410,4 млрд грн, з них банками державного сектору економіки – 82 130 договорів на 190,5 млрд гривень.

Нагадаємо, за шість місяців 2025 року бізнес отримав 13970 пільгових кредитів за програмою “Доступні кредити 5-7-9%” на загальну суму 44,3 млрд гривень. Від старту програми у лютому 2020 року бізнес залучив 118,4 тисячі кредитів на суму 410,4 млрд гривень.