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За тиждень підприємці отримали пільгових кредитів на 1,5 млрд грн: на які цілі бізнес спрямовує кошти

гривні
За минулий тиждень підприємці отримали пільгових кредитів на 1,5 млрд грн. / Depositphotos

З 23 по 27 червня 2025 року у межах держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" підприємці отримали 408 пільгових кредитів на загальну суму 1,5 млрд грн. З початку війни в Україні видано 83 605 кредитів на 320,7 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

Цьогоріч за програмою підприємці отримали 13 970 кредитів на 44,3 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки – 9 258 кредитів на 19,5 млрд гривень.

Від старту держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" станом на 30 червня поточного року кошти були видані на:

  • 44,54 млрд грн – на інвестиційні цілі; 
  • 74,73 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу; 
  • 48,35 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників; 
  • 43,85 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції; 
  • 2,72 млрд грн – на фінансування енергосервісу; 
  • 57,28 млрд грн – на антивоєнні цілі; 
  • 37,04 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Усього з моменту старту програми пільгового кредитування підписано 118 427 договорів на 410,4 млрд грн, з них банками державного сектору економіки – 82 130 договорів на 190,5 млрд гривень.

Нагадаємо, за шість місяців 2025 року бізнес отримав 13970 пільгових кредитів за програмою “Доступні кредити 5-7-9%” на загальну суму 44,3 млрд гривень. Від старту програми у лютому 2020 року бізнес залучив 118,4 тисячі кредитів на суму 410,4 млрд гривень.

Автор:
Тетяна Ковальчук