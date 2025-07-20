За тиждень земельні аукціони принесли державі 25,5 млн грн

Упродовж тижня з 14 по 18 липня у системі Prozorro.Продажі відбулося 42 онлайн-аукціони з передачі в суборенду державних сільськогосподарських земель.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Земельний банк".

Загальна площа виставлених лотів становила 1970,6 га, а самі ділянки розташовані у Харківській, Закарпатській, Полтавській, Запорізькій та Київській областях.

Загальна сума, яку запропонували учасники під час торгів, склала 25,5 млн гривень без урахування ПДВ. Разом із 20% ПДВ потенційний економічний ефект може сягнути 30,5 млн грн. Участь у торгах взяли 184 пропозиції, а середня вартість суборенди за 1 гектар землі становила 12 925 грн. У результаті вартість усіх лотів зросла у 3,4 раза від стартових ставок.

Найбільша та найдорожча ділянка тижня — у Харківській області, площею 227 гектарів. За право суборенди змагалися вісім учасників. Початкова вартість зросла у п’ять разів і сягнула майже 5 млн грн. Середня вартість одного гектара склала 22 001 грн.

Окремо, лише за 18 липня в системі відбулися ще 6 аукціонів на Харківщині. Загальна площа виставлених того дня ділянок — 216,5 гектарів. В аукціонах узяли участь 26 пропозицій від потенційних орендарів. Стартова сума 928 тис. грн зросла у 2,4 раза до 2,2 млн грн (без ПДВ). З урахуванням ПДВ очікуваний ефект — 2,6 млн грн. Найдорожчим став лот площею 127,69 га, за який фінальна ціна досягла 1,5 млн грн при стартовій — у 2,6 раза нижчій.

Нагадаємо, 3 липня відбулося 15 аукціонів суборенди державних сільгоспземель, які сумарно принесли держбюджету 8,1 млн гривень.