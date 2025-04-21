За ваучерами від держави вже 8000 українців обрали нові професії: які найпопулярніші спеціальності

З початку 2025 року вже 8 тисяч українців отримали ваучери на навчання за державний кошт, щоб опанувати актуальні на ринку праці спеціальності.

Про це повідомила заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна.

Найпопулярніші спеціальності за ваучерами цього року:

медсестринство (видано 1962 ваучери);

кухар (684);

соціальний робітник (579);

водій (534);

медицина (420).

Серед людей, які взяли ваучери на навчання:

люди віком понад 45 років - 6137;

внутрішньо переміщені особи - 1193;

люди з інвалідністю - 479;

учасники бойових дій - 252.

У 2024 році ваучери на навчання отримали 23 тисячі українців, держава профінансувала їхнє навчання на 327 млн грн. Торік найбільшу кількість ваучерів взяли на навчання за спеціальностями медсестринство, психологія, дошкільна освіта, медицина, а також для опанування професій кухаря, водія, тракториста, кондитера.

Хто може отримати ваучер?

Отримати ваучер можуть окремі категорії громадян, які при цьому мають професійну-технічну чи вищу освіту, не зареєстровані у службі зайнятості як безробітні та не проходили навчання за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття протягом останніх 3 років. Зокрема, це:

люди віком старше 45 років, які мають страховий стаж понад 15 років;

ветерани, учасники бойових дій;

внутрішньо переміщені особи;

люди з інвалідністю;

люди, що отримали поранення внаслідок військової агресії, або пройшли полон.

Як отримати ваучер?

обрати спеціальність, професію та місце навчання;

подати заявку онлайн на вебсайті Державної служби зайнятості або звернутися до будь-якого центру зайнятості із заявою та документами (основні - паспорт, ІНН, трудова книжка, документи про освіту тощо).

Впродовж 90 днів після отримання в центрі зайнятості ваучера людина має укласти договір про навчання із закладом освіти.

Сума ваучера не може перевищувати 30 280 грн. Якщо вартість навчання дорожча, то роботодавець або людина доплачує різницю самостійно.

В Мінекономіки зауважили, що ваучер можна використати для навчання у сферах ІТ-технологій, будівництва, транспорту, освіти, медицини, сільського господарства, соціального обслуговування тощо. Професію, заклад освіти в межах України та форму навчання (денну, заочну чи дистанційну) людина обирає самостійно. Навчання здійснюється закладами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, підприємствами, установами та організаціями, які мають ліцензію на таку освітню діяльність.

Варто нагадати, що з початку 2025 року послугами Державної служби зайнятості скористалися 226 тисяч українців, з них мали статус безробітного 163 тисяч. З цієї кількості були працевлаштовані на постійне місце роботи або залучені до тимчасової зайнятості 80 тис. людей.