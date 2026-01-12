За відсутність біоетанолу в бензині поки не штрафують: ринковий нагляд не врегульований

Державна екологічна інспекція (ДЕІ) України наразі не може застосовувати фінансові санкції до операторів паливного ринку за відсутність біоетанолу в автомобільних бензинах.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє enkorr.

Не затвердили документи

У ДЕІ зауважили, що здійснюють державний ринковий нагляд за бензинами винятково у межах технічного регламенту щодо автомобільних бензинів, дизельного, суднового та котельного палив, затвердженого постановою Кабінету міністрів №927. Водночас цей документ не містить вимог щодо обов’язкової мінімальної частки біоетанолу.

"У зв’язку з цим контроль цього показника й застосування санкцій у межах ринкового нагляду є неможливими", — пояснили у відомстві.

Там підкреслили, що технічний регламент дозволяє вводити в обіг і реалізовувати на території України автомобільні бензини з нульовим вмістом біоетанолу. Відтак контроль відповідності пального вимогам законодавства можливий лише за умови, що відповідна норма прямо закріплена у технічних регламентах.

Водночас Закон України "Про альтернативні види палива" визначає нормативно обов’язкову частку рідкого біопалива (біокомпонентів) у бензинах, що реалізуються на гуртовому й роздрібному ринках, за винятком окремих видів пального. Але у ДЕІ підкреслюють, що механізм державного ринкового нагляду за дотриманням цієї вимоги наразі не врегульований.

У відомстві повідомили, що розробили проєкт наказу Мінекономіки щодо затвердження форми протоколу про правопорушення у сфері альтернативних видів палива, але станом на 1 січня 2026 року документ перебуває на розгляді.

Як реагує ринок

На тлі регуляторної невизначеності більшість роздрібних мереж АЗС продовжує реалізовувати бензин без біоетанолу через відсутність на ринку пропозицій спиртовмісного ресурсу.

"Е5 фактично немає де купити", — зазначили в одній із регіональних мереж, додавши, що оператори сподіваються на відтермінування або скасування штрафів.

В іншій компанії зазначили, що виробники вже опрацьовують це питання.

Наразі бензин із біоетанолом в Україну постачає лише PCK Schwedt. За даними Консалтингової групи "А-95", залізничну партію німецького ресурсу обсягом 2,8 тис. т з цього НПЗ імпортувала компанія UPG.

Штрафи за бензин без спирту не відтермінували

Наприкінці грудня Верховна Рада не підтримала законопроєкт № 13219 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел. Документ також передбачав зміну підходів до обов’язкового вмісту біопалива у бензинах і продовження перехідного періоду без застосування штрафів до 1 липня 2026 року.

Оскільки законопроєкт не ухвалили, залишаються чинними положення закону№3769-IX, який почав діяти ще 1 травня. Він забов'язав українських продавців палива додавати в бензин не менше 5% біоетанолу.

Але вже наприкінці червня в парламенті відтермінували штрафи за продаж бензину без спирту до 1 січня 2026 року. Законодавці залишили закон чинним, але відтермінували дію норми про штрафи за його невиконання. Тож зараз бензин у спирт додають лише за бажанням.

Нагадаємо, законодавством передбачається кілька рівнів штрафів за різні порушення щодо додавання біоетанолу у бензини. За кожні 1 000 літрів відпущених бензинів із недотриманням вимог стосовно нормативної частки біоетанолу штраф становить 18 168 грн. За менш ніж сім днів затримки з поданням інформації щодо вмісту біопалива у проданих бензинах з місць виробництва й гуртової торгівлі – 227 100 грн. За затримку у понад сім днів або неподання такої інформації взагалі – 333 080 грн.

