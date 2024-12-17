Zagoriy Foundation представив гід із соціальної відповідальності для українського бізнесу

Український благодійний фонд Zagoriy Foundation в межах ініціативи "Щедрий вівторок" представив гід "Небайдужі", що пропонує ефективні стратегії для інтеграції соціальних місій у бізнес-процеси. Він розрахований на компанії, які хочуть не лише забезпечувати стабільність, але й робити свій внесок у добробут громад.

Про це повідомляється на сайті ініціативи "Щедрий вівторок".

Зазначається, що у 2024 році команда "Щедрого вівторка" провела 60 інтерв’ю з представниками бізнесу, громадського сектору та креативними спільнотами – CEO, маркетологами, SCR-лідерами та PR-фахівцями великих та маленьких бізнесів, авторами ініціатив, засновниками фондів, креативниками та власниками рекламних агенцій.

Благодійники систематизували всю інформацію та відгуки в дієві практики співпраці між підприємцями та недержавними організаціями (НГО).

За словами авторки гіду, креативної стратегині Zagoriy Foundation Ірини Угнівенко, бізнес навчився проявляти гнучкість та вигадливість під час двох революцій та пандемії, але з початком повномасштабного вторгнення "мусив прийняти екзистенційний виклик".

"Багато людей з бізнесу, з якими ми говорили для створення цього гіду, підставили плече державі й розбудували паралельні з нею інституції. Цей досвід небайдужості безпрецедентний, а на думку деяких — експортний", – зазначає вона.

Гід, який має 200 сторінок, містить:

· кейси небайдужості бізнесів в умовах повномасштабної війни;

· дороговкази для власників та СЕО компаній, які бажають структурувати свої благодійні практики;

· аргументовані поштовхи до пошуку соціальної місії бізнесу;

· потенційні кроки до розуміння потреб бізнесу, з одного боку, та громадського сектору, з іншого;

· відповіді на ключові питання, зокрема причини допомоги НГО з боку бізнесу та особливості її оптимального надання в легальних рамках.

Укладачі гіду наголосили, що однією з його головних цілей є формування уявлення про будь-який благодійний внесок як про важливий, незалежно від обсягу та негайного впливу. Участь бізнесу у благодійності в будь-якій формі сприяє поширенню та зміцненню культури небайдужості, яка є однією з основних цінностей сучасного українського суспільства.

Ознайомитися з гідом "Небайдужі" можна на офіційному сайті "Щедрого вівторка".

Що відомо про Zagoriy Foundation

Zagoriy Foundation – сімейне бюро соціальних проєктів, засноване у 2015 році Катериною та Глібом Загоріями. Місія фундації – уможливлювати позитивні сценарії майбутнього України. З цією метою фонд реалізує та підтримує проєкти, спрямовані на розвиток та підтримку спільнот та громад, а також численні дослідження ключових чинників розвитку культури благодійності та інші напрямки.

"Щедрий вівторок" — частина глобальної ініціативи Giving Tuesday. Він виник у США у 2012 році, а в Україну потрапив у 2018-му за ініціативи Катерини Загорій та за підтримки Zagoriy Foundation, БФ Tabletochki, Клубу Добродіїв й Українського благодійного форуму. Нині ініціативу розвиває команда Zagoriy Foundation.