Виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) ООН Люк Ліндберг закликав дипломатів створити новий гуманітарний коридор для вивезення українського та російського зерна через Чорне море.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

Поставки зерна через Чорне море падають

За словами очільника ВПП, війни на Близькому Сході та в Україні заблокували ключові морські шляхи доставки — Ормузьку та Баб-ель-Мандебську протоки, а також Чорне море.

"В Україні, Польщі та інших країнах регіону елеватори повні зерна, а в інших частинах світу люди голодують. Якщо вдасться знайти дипломатичне рішення, ми готові перевозити зерно і з Росії, і з України", — заявив Ліндберг.

Станом на середину жовтня 2026 року через Босфор пройшло на 63% менше суден із пшеницею та кукурудзою, ніж за аналогічний період 2025 року, через атаки на цивільні кораблі.

Через це близько 10 мільйонів тонн пшениці, які вже зберігаються в елеваторах, можуть не потрапити на світовий ринок.

Цього обсягу вистачило б, щоб прогодувати 44 мільйони людей, зокрема в Ємені та Сомалі, які імпортують 90% продовольства.

Як зростуть витрати ООН та ціни на продукти

Перебої з логістикою, кліматичні явища та дефіцит добрив, 30% яких транспортують через Ормузьку протоку, вже підштовхнули світові ціни на пшеницю вгору майже на 10% з початку року.

У результаті витрати ВПП до середини 2027 року можуть зрости на $727 млн — це позбавить продовольчої допомоги ще 7,3 мільйона людей.

Люк Ліндберг наголосив, що для схвалення нової чорноморської угоди за зразком ініціативи 2022–2023 років вона має охоплювати експорт як з України, так і з Росії.

Президент Латвії Едгарс Рінкевич, країна якого головує в Раді Безпеки ООН, підтвердив готовність підтримати нову морську ініціативу для порятунку країн Африки та Азії.

Нагадаємо, на українському ринку ситуація залишається складною. Через подорожчання фрахту та зниження закупівельної активності експорт зерна сповільнюється. За перші 20 днів листопада Україна експортувала 484 тис. тонн пшениці. Це на 24% менше, ніж за аналогічний період жовтня. Загалом із початку 2026/2027 маркетингового року експорт становив 4,292 млн тонн проти 7,09 млн тонн за відповідний період минулого сезону.