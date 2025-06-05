Законодавство щодо постачання питної води та водовідведення в Україні наблизять до стандартів ЄС

Кабінет Міністрів схвалив євроінтеграційний законопроєкт, який дозволить оновити правила у сфері питного водопостачання та водовідведення.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій.

Зазначається, що йдеться про проєкт закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення норм законодавства у сфері питного водопостачання та водовідведення".

Що зміниться

Документ має на меті привести українське законодавство у сфері водопостачання та водовідведення у відповідність до стандартів Європейського Союзу, що є частиною зобов’язань України за Угодою про асоціацію з ЄС. Законопроєкт враховує вимоги європейських директив, що стосуються очищення міських стічних вод і контролю якості питної води.

Для цього законопроєкт передбачає низку конкретних змін, зокрема:

можливість тимчасових відступів від нормативів якості питної води у разі відсутності альтернатив централізованого постачання та за умови безпеки для здоров’я населення;

впровадження ризик-орієнтованого підходу до управління системами централізованого питного водопостачання;

оцінка технічного стану об’єктів централізованого питного водопостачання;

єдині правила приєднання до мереж централізованого водопостачання та водовідведення;

визначення поняття "нецентралізоване водовідведення" та виведення його з переліку комунальних послуг.

Також уряд отримає повноваження затверджувати ключові порядки, зокрема щодо приєднання до мереж централізованого водопостачання, оцінки технічного стану об’єктів та можливості тимчасових відступів від вимог до якості питної води.

Водночас місцева влада зможе розробляти технічні методики щодо управління ризиками в системах водопостачання, врахування втрат енергоресурсів у тарифах та підготовки технічних умов для приєднання до мереж.

У відомстві наголошують, що прийняття цього законопроєкту — ще один крок на шляху до забезпечення якості питної води, прозорого регулювання у сфері водопостачання та екологічної безпеки в Україні відповідно до європейських норм.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 21 січня затвердив порядок здійснення державного моніторингу у сферах питної води та питного водопостачання, водовідведення.

Також на Закарпатті розпочато пілотний проєкт у рамках платформи "е-Вода", яка має стати основним інструментом моніторингу водних ресурсів в Україні.