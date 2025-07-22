Законопроєкт про трудові відносини: тільки суд зможе визнавати ФОПів працівниками

В Україні зареєстровано законопроєкт, який пропонує законодавчо закріпити ознаки наявності трудових відносин. Ініціатива покликана зменшити дискреційність у діях контролюючих органів та запровадити норму, за якою лише суд зможе визнати відносини трудовими. Документ також передбачає чітке розмежування між трудовими та цивільно-правовими відносинами, зокрема щодо ФОПів, гіг-спеціалістів і резидентів “Дія Сіті”.

Як повідомляє Delo.ua, це передбачено законопроєктом №13507, опублікованим на офіційному сайті Верховної Ради.

Трудові відносини за законом

Обґрунтування необхідності законопроєкту:

В пояснювальній записці йдеться про те, що чинний Кодекс законів про працю, ухвалений ще у 1971 році, є застарілим і не відповідає сучасним умовам ринку праці. Він створювався для індустріальної економіки та великого підприємництва й не враховує нові форми зайнятості, зокрема самозайнятість та гіг-економіку. У міжнародній практиці вже давно існують чіткі критерії для розмежування трудових і цивільно-правових відносин. В Україні ж їх офіційне визначення досі відсутнє, що спричиняє зловживання та тиск з боку контролюючих органів.

Мета законопроєкту:

Установити на законодавчому рівні чіткі ознаки трудових відносин та закріпити, що тільки суд має право визнавати їх наявність. Це дозволить зменшити зловживання з боку державних органів і захистить як бізнес, так і працівників.

Ключові положення законопроєкту:

Законопроєкт передбачає:

визначення на законодавчому рівні чітких ознак трудових відносин;

зобов’язання контролюючих органів та всіх учасників правовідносин звертатися до суду для їх перекваліфікації у трудові;

закріплення норми, що трудове законодавство не застосовується до співпраці з ФОПами, гіг-спеціалістами та резидентами "Дія.City", якщо суд не визнав такі відносини трудовими.

Зазначається, що реалізація законопроєкту не вимагатиме додаткових витрат із державного бюджету.

Зміни до Кодексу законів про працю України:

Трудове законодавство не поширюється на взаємини між підприємствами та ФОПами, гіг-спеціалістами або резидентами "Дія City", якщо суд не визнав їх трудовими. Визначено 9 ознак, за якими суд може встановити наявність трудових відносин, незалежно від назви чи форми договору. Якщо одночасно присутні щонайменше 7 з них — відносини можуть бути визнані трудовими:

Ознаки трудових відносин:

Особисте виконання роботи без можливості делегувати її іншим або наймати працівників. Контроль з боку замовника: завдання даються напряму, контроль не обмежується у часі чи формі. Дотримання правил замовника: робочий графік, відпочинок, інструкції, підпорядкування, виконання наказів. Інтеграція в колектив: участь у внутрішніх процесах, нарадах, службових контактах, представництво організації. Регулярна оплата: системна виплата винагороди, що становить щонайменше 80% загального доходу за 2 роки від одного замовника. Компенсація витрат: замовник покриває виробничі витрати виконавця. Надання відпусток і соцгарантій, передбачених трудовим законодавством. Замовник надає засоби праці: обладнання, інструменти, матеріали тощо. Фінансування навчання виконавця робіт за рахунок замовника.

Штрафи за неоформлену працю можуть накладатися без перевірки, якщо є судове рішення, яке підтверджує факт трудових відносин, неукладення трудового договору, або роботу на умовах неповного/нефіксованого часу, коли фактично працівник працював повний день.

Не вважається порушенням і не тягне штрафу укладення:

договору між ФОП і компанією на виконання робіт/послуг;

гіг-контракту відповідно до закону про "Дія City", — якщо суд не визнав ці відносини трудовими;

договору між ФОП і компанією на виконання робіт/послуг;

гіг-контракту відповідно до закону про "Дія City", — якщо суд не визнав ці відносини трудовими.

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