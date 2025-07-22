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Законопроєкт про трудові відносини: тільки суд зможе визнавати ФОПів працівниками
В Україні зареєстровано законопроєкт, який пропонує законодавчо закріпити ознаки наявності трудових відносин. Ініціатива покликана зменшити дискреційність у діях контролюючих органів та запровадити норму, за якою лише суд зможе визнати відносини трудовими. Документ також передбачає чітке розмежування між трудовими та цивільно-правовими відносинами, зокрема щодо ФОПів, гіг-спеціалістів і резидентів “Дія Сіті”.
Як повідомляє Delo.ua, це передбачено законопроєктом №13507, опублікованим на офіційному сайті Верховної Ради.
Трудові відносини за законом
Обґрунтування необхідності законопроєкту:
В пояснювальній записці йдеться про те, що чинний Кодекс законів про працю, ухвалений ще у 1971 році, є застарілим і не відповідає сучасним умовам ринку праці. Він створювався для індустріальної економіки та великого підприємництва й не враховує нові форми зайнятості, зокрема самозайнятість та гіг-економіку. У міжнародній практиці вже давно існують чіткі критерії для розмежування трудових і цивільно-правових відносин. В Україні ж їх офіційне визначення досі відсутнє, що спричиняє зловживання та тиск з боку контролюючих органів.
Мета законопроєкту:
Установити на законодавчому рівні чіткі ознаки трудових відносин та закріпити, що тільки суд має право визнавати їх наявність. Це дозволить зменшити зловживання з боку державних органів і захистить як бізнес, так і працівників.
Ключові положення законопроєкту:
Законопроєкт передбачає:
- визначення на законодавчому рівні чітких ознак трудових відносин;
- зобов’язання контролюючих органів та всіх учасників правовідносин звертатися до суду для їх перекваліфікації у трудові;
- закріплення норми, що трудове законодавство не застосовується до співпраці з ФОПами, гіг-спеціалістами та резидентами "Дія.City", якщо суд не визнав такі відносини трудовими.
Зазначається, що реалізація законопроєкту не вимагатиме додаткових витрат із державного бюджету.
Зміни до Кодексу законів про працю України:
- Трудове законодавство не поширюється на взаємини між підприємствами та ФОПами, гіг-спеціалістами або резидентами "Дія City", якщо суд не визнав їх трудовими.
- Визначено 9 ознак, за якими суд може встановити наявність трудових відносин, незалежно від назви чи форми договору. Якщо одночасно присутні щонайменше 7 з них — відносини можуть бути визнані трудовими:
Ознаки трудових відносин:
- Особисте виконання роботи без можливості делегувати її іншим або наймати працівників.
- Контроль з боку замовника: завдання даються напряму, контроль не обмежується у часі чи формі.
- Дотримання правил замовника: робочий графік, відпочинок, інструкції, підпорядкування, виконання наказів.
- Інтеграція в колектив: участь у внутрішніх процесах, нарадах, службових контактах, представництво організації.
- Регулярна оплата: системна виплата винагороди, що становить щонайменше 80% загального доходу за 2 роки від одного замовника.
- Компенсація витрат: замовник покриває виробничі витрати виконавця.
- Надання відпусток і соцгарантій, передбачених трудовим законодавством.
- Замовник надає засоби праці: обладнання, інструменти, матеріали тощо.
- Фінансування навчання виконавця робіт за рахунок замовника.
Штрафи за неоформлену працю можуть накладатися без перевірки, якщо є судове рішення, яке підтверджує факт трудових відносин, неукладення трудового договору, або роботу на умовах неповного/нефіксованого часу, коли фактично працівник працював повний день.
Не вважається порушенням і не тягне штрафу укладення:
- договору між ФОП і компанією на виконання робіт/послуг;
- гіг-контракту відповідно до закону про "Дія City", — якщо суд не визнав ці відносини трудовими;
- договору між ФОП і компанією на виконання робіт/послуг;
- гіг-контракту відповідно до закону про "Дія City", — якщо суд не визнав ці відносини трудовими.
Нагадаємо, нещодавно аналітики Державної служби зайнятості назвали професії, які будуть найзатребуванішими у повоєнний період.