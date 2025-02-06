Закохані в бізнес. Рефералка від ПУМБ - 4 місяці обслуговування безкоштовно

Перший Український Міжнародний банк (ПУМБ) пропонує клієнтам малого та мікробізнесу отримати додаткові вигоди, запросивши своїх партнерів стати клієнтами банку.

Реферальна програма від банку дає змогу діючим клієнтам отримувати додатковий дохід та безкоштовне обслуговування, а їхнім партнерам – отримувати вигідні продукти, бездоганний сервіс, прості та зрозумілі digital-рішення від ПУМБ.

Зокрема, банк пропонує діючим клієнтам запросити своїх партнерів відкрити рахунок у банку та отримати кредит всеБІЗНЕС. Клієнт ПУМБ, який запрошує свого партнера, може отримати до 24 місяців обслуговування в банку безкоштовно, а також 500 грн, якщо новий партнер оформить кредит всеБІЗНЕС.

До Дня закоханих, з 10 до 23 лютого діятиме акційна пропозиція "Закохані в бізнес". ЇЇ умови передбачають: один запрошений партнер, який стає клієнтом ПУМБ, дорівнює по 4 місяці безкоштовного обслуговування рахунку і для діючого клієнта, і для нового.

Запросити партнера легко

В мобільному застосунку ПУМБ Бізнес

· Перейти у вкладку "Більше" - "Запросити партнера".

· Ознайомитись з умовами та натиснути "Продовжити".

· Надіслати партнеру посилання-запрошення через будь-який зручний вам месенджер або надати QR-код.

У web-кабінеті ПУМБ Digital

· Знайдіть розділ “Програма лояльності”, скопіюйте запрошення та надіслати партнеру будь-яким зручним способом.

Щоб стати клієнтом ПУМБ, не потрібно приходити до відділення, достатньо встановити мобільний застосунок ПУМБ Бізнес та мати встановлену Дію.

Тарифний пакет всеDigital для нових клієнтів ПУМБ

· Відкриття поточного рахунку - безкоштовно

· Платежі в гривні – безкоштовно 10 платежів на інші банки, необмежена кількість на рахунки в ПУМБ

· Зняття готівки - 0,75%

· Віртуальна картка - 10 карток

· Зарахування готівки - 0,2% від суми, мінімум 10 грн

· Обслуговування рахунку - 200 грн/міс.

Як працює реферальна програма

1. Кожен клієнт банку, юридична особа чи ФОП, який користується чинними тарифними пакетами, може отримати винагороду у вигляді безкоштовного обслуговування.

Для цього потрібно запросити свого партнера відкрити рахунок в ПУМБ, поділившись із ним персональним посиланням із web банку чи застосунку ПУМБ Бізнес (щоб банк зміг визначити того, кому треба нарахувати винагороду).

2. Запрошений партнер має зробити видаткову операцію протягом 30 днів з моменту відкриття рахунку.

3. Обидва партнери отримують винагороду - 2 міс. безкоштовного обслуговування. Причому винагороду можна збільшити, якщо запросити наступного партнера. Тобто, у разі, якщо діючий клієнт залучить наступного партнера та будуть виконані умови – обидва так само отримують 2 міс. безкоштовного обслуговування, максимальний термін акційного обслуговування - 24 місяці.

4. У період дії акційної пропозиції "Закохані в бізнес" - з 10 до 24 лютого, обидва партери отримують по 4 місяці безкоштовного обслуговування рахунку.

5. Запрошений партнер оформлює кредит всеБІЗНЕС протягом 60 днів з моменту відкриття рахунку.

6. Діючий клієнт - ФОП отримує винагороду 500 UAH на особистий рахунок на картку фізичної особи в ПУМБ за відкриття партнером кредиту.

Більше інформації – за цим посиланням.