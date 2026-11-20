Dilo повідомляє, які закупівельні ціни на свиней живою вагою очікуються в період 23-29 листопада 2026 року. Прогноз надали фахівці Асоціації "М'ясної галузі".

Прогнозується, що ціна на свиней буде на рівні 60-61 грн/кг на наступному тижні.

Прогноз ґрунтується на аналізі поточного рівня споживання свинини, трансформацій у структурі попиту та пропозиції, ключових факторів, які визначають стан м'ясної галузі (сезонні зміни, обсяги імпорту, коливання валютних курсів тощо).

Поточні ціни на свинину живою вагою в Україні

Ціни на живець в листопаді здебільшого коливаються в межах 60-62 грн/кг. Середня ринкова позначка зупинилася на рівні 61,3 грн/кг.

Джерело: Аналітичний відділ АСУ за даними щотижневого моніторингу закупівельних цін

Ціна живої ваги свиней у світі

На німецькій біржі VEZG на наступний тиждень ціни на напівтуші кондиційних свиней – 1,32 євро/кг (65,38 грн/кг), на напівтуші свиноматок – 0,50 євро/кг (24,77 грн/кг). Ціни вказані без ПДВ.

На польській біржі CennikRolnicze середня ціна на живих свиней – 4,26 злотих/кг (47,79 грн/кг). Діапазон цін на живих свиней: 3,70 - 5,00 злотих/кг (41,51 - 56,09 грн/кг).

Середньотижневі світові ціни на свиней 2023-2026 рр. у євро / 100 кг ваги туші (ЄС, Бразилія, США та Канада). Джерело: Євростат

Динаміка цін у світі

1,48 (-4%) €/кг у ЄС;

1,34 (-7%) €/кг у Бразилії;

0,89 (-32%) €/кг у США;

1,06 (-5%) €/кг у Канаді.

Ціни на продукцію продовжують знижуватися на ключових світових ринках, зокрема в ЄС, США, Канаді та країнах Латинської Америки.