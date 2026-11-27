Dilo повідомляє, які закупівельні ціни на свиней живою вагою очікуються в період 30 листопада - 6 грудня 2026 року. Прогноз надали фахівці Асоціації "М'ясної галузі".

Прогнозується, що ціна на свиней буде на рівні 69-70 грн/кг на наступному тижні.

Прогноз ґрунтується на аналізі поточного рівня споживання свинини, трансформацій у структурі попиту та пропозиції, ключових факторів, які визначають стан м'ясної галузі (сезонні зміни, обсяги імпорту, коливання валютних курсів тощо).

Поточні ціни на свинину живою вагою в Україні

Закупівлю живця цього тижня здебільшого здійснювали в межах 65-67 грн/кг, хоча епізодично зустрічалися відхилення на +/- 1 грн/кг, точково фіксували і вищі ціни. Середньозважена ринкова позначка зросла на 8,1% порівняно з попереднім тижнем.

Ціна живої ваги свиней у світі

На німецькій біржі VEZG на наступний тиждень ціни на напівтуші кондиційних свиней – 1,32 євро/кг (65,33 грн/кг), на напівтуші свиноматок – 0,50 євро/кг (24,75 грн/кг). Ціни вказані без ПДВ.

На польській біржі CennikRolnicze середня ціна на живих свиней – 4,24 злотих/кг (46,84 грн/кг). Діапазон цін на живих свиней: 3,70 - 5,00 злотих/кг (40,88 - 55,24 грн/кг).

Середньотижневі світові ціни на свиней 2023-2026 рр. у євро / 100 кг ваги туші (ЄС, Бразилія, США та Канада). Джерело: Євростат

Динаміка цін у світі:

1,43 (-3%) €/кг у ЄС;

1,11 (-17%) €/кг у Бразилії;

0,68 (-24%) €/кг у США;

1,00 (-1%) €/кг у Канаді.

Ціни на продукцію продовжують знижуватися на ключових світових ринках, зокрема в ЄС, США, Канаді та країнах Латинської Америки.