Залізна ластівка як символ безбар’єрності: SOVA x The HARDKISS на підтримку Superhumans

Ювелірний дім SOVA презентував другу колаборацію з Юлією Саніною, фронтвумен рок-гурту The HARDKISS. У центрі нової колекції — ластівка, що стала символом свободи, волелюбності та безбар’єрності як у думках, так і в діях. Цей образ натхнений однойменним альбомом гурту The HARDKISS.

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Колекція включає прикраси з жовтого золота — моносережки, кольє, персні, браслет, а також дві брошки, одна з яких виготовлена зі срібла.

Колаборація має благодійну мету: 5% з продажів колекції буде спрямовано до Superhumans Center — сучасного центру протезування, реконструктивної хірургії та реабілітації людей, що постраждали від війни. Перед стартом проєкту команда SOVA відвідала центр, щоб глибше зрозуміти світ суперлюдей та відобразити його в соціальній ініціативі.

Для колаборації було відзнято танцювальний відеокампейн, у якому взяли участь випускники центру.

Презентація колекції відбулася на спеціальному івенті, де гості мали змогу приміряти прикраси нової колекції та тренувальні протези, а також дізнатися більше про реабілітацію ветеранів. Випускник Superhumans Center Олег Сливар поділився своєю надихаючою історією та взяв участь у танцювальному відеокампейні, присвяченому колаборації.

Кульмінацією вечора став акустичний виступ Юлії Саніної. Серед гостей заходу були присутні Ілона Гвоздьова, Ольга Мартиновська, Соня Забуга та інші відомі особистості.

Про колаборацію було створено YouTube-випуск: The HARDKISS, SOVA і Superhumans про нову еру інклюзивності в комунікації.

За перший місяць від запуску колаборації загальне охоплення склало 5 254 149 контактів, а понад 500 000 гривень вже передано до Superhumans Center.