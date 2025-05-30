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MMR
Категорія
Новини
Дата публікації

Залізна ластівка як символ безбар’єрності: SOVA x The HARDKISS на підтримку Superhumans

SOVA x The HARDKISS
SOVA x The HARDKISS

Ювелірний дім SOVA презентував другу колаборацію з Юлією Саніною, фронтвумен рок-гурту The HARDKISS. У центрі нової колекції — ластівка, що стала символом свободи, волелюбності та безбар’єрності як у думках, так і в діях. Цей образ натхнений однойменним альбомом гурту The HARDKISS.

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Колекція включає прикраси з жовтого золота — моносережки, кольє, персні, браслет, а також дві брошки, одна з яких виготовлена зі срібла.

Колаборація має благодійну мету: 5% з продажів колекції буде спрямовано до Superhumans Center — сучасного центру протезування, реконструктивної хірургії та реабілітації людей, що постраждали від війни. Перед стартом проєкту команда SOVA відвідала центр, щоб глибше зрозуміти світ суперлюдей та відобразити його в соціальній ініціативі.

Для колаборації було відзнято танцювальний відеокампейн, у якому взяли участь випускники центру.

Презентація колекції відбулася на спеціальному івенті, де гості мали змогу приміряти прикраси нової колекції та тренувальні протези, а також дізнатися більше про реабілітацію ветеранів. Випускник Superhumans Center Олег Сливар поділився своєю надихаючою історією та взяв участь у танцювальному відеокампейні, присвяченому колаборації.

Фото 2 — Залізна ластівка як символ безбар’єрності: SOVA x The HARDKISS на підтримку Superhumans
Фото 3 — Залізна ластівка як символ безбар’єрності: SOVA x The HARDKISS на підтримку Superhumans
Фото 4 — Залізна ластівка як символ безбар’єрності: SOVA x The HARDKISS на підтримку Superhumans

Кульмінацією вечора став акустичний виступ Юлії Саніної. Серед гостей заходу були присутні Ілона Гвоздьова, Ольга Мартиновська, Соня Забуга та інші відомі особистості.

Фото 5 — Залізна ластівка як символ безбар’єрності: SOVA x The HARDKISS на підтримку Superhumans
Фото 6 — Залізна ластівка як символ безбар’єрності: SOVA x The HARDKISS на підтримку Superhumans

Про колаборацію було створено YouTube-випуск: The HARDKISS, SOVA і Superhumans про нову еру інклюзивності в комунікації.

За перший місяць від запуску колаборації загальне охоплення склало 5 254 149 контактів, а понад 500 000 гривень вже передано до Superhumans Center.