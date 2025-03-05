Залучення інвестицій та підтримка бізнесу: Італія та Україна активізують співпрацю

Італія приєдналася до Альянсу стійкості МСП, що відкриває нові можливості для співпраці між країнами. Це рішення сприятиме зміцненню міжнародної підтримки українського бізнесу та розширенню ділових перспектив для обох держав.

Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко наголосила на важливості малого та середнього бізнесу для економічної стійкості країни та подякувала Італії за приєднання до Альянсу стійкості МСП.

Італія стала 37-ю країною, що підтримала ініціативу, спрямовану на розширення можливостей бізнесу через навчання, консультації, гранти та вихід на нові ринки.

Наразі триває робота над механізмами реалізації цих можливостей.

У межах Альянсу українські підприємці зможуть скористатися можливостями для навчання, отримання грантів та виходу на міжнародні ринки. Співпраця з Італією сприятиме розвитку нових проєктів та залученню інвестицій у стратегічно важливі галузі.

Окрему увагу також приділили ролі малого та середнього підприємництва у процесі відновлення.

Також Свириденко обговорила із Алессандрою Річчі, CEO італійської страхової-фінансової групи SACE як на практиці розблокувати можливості інституції для італійського та українського бізнесу.

Також було проаналізовано механізм використання 1,5 млрд євро, виділених Італією у 2024 році для підтримки торгівлі, інфраструктури та медицини. Окремо зосередилися на зниженні ризикового рейтингу України та розширенні інструментів страхування бізнес-подорожей, що сприятиме залученню інвестицій та розширенню присутності іноземних компаній.

Довідково:

Альянс стійкості МСП був створений під час URC 2024 в Берліні, щоб об'єднати міжнародні ресурси для підтримки відновлення та розвитку малих і середніх підприємств. Його співголови — Міністерство економіки України та Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ).

Зараз Альянс налічує 36 членів і допомагає бізнесу шляхом інвестицій, консультацій та програм з розвитку потенціалу.

Нагадаємо, Україна та Німеччина оголосили про створення двох важливих ініціатив для підтримки малого та середнього бізнесу в Україні.