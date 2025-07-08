Заміна техпаспорта в "Дії": скільки українців вже скористалися послугою

Понад 1 000 українців замінили техпаспорт у "Дії" за перший тиждень роботи послуги. Це дозволяє зробити це за кілька кліків у смартфоні, без черг та зайвих поїздок.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення на порталі "Дія".

Скористатися послугою варто, якщо ви:

Змінили персональні дані

Втратили або пошкодили техпаспорт

Хочете замінити номерні знаки

Перейти на цифровий чи пластиковий формат

Дія допоможе швидко вирішити всі ці питання.

Як це працює:

Відкрийте застосунок "Дія" → Сервіси → Водієві → Заміна техпаспорта (або знайдіть опцію в меню документа).

Вкажіть причину заміни й за потреби замовте нові номерні знаки.

Оберіть формат: тільки цифровий чи цифровий + пластик.

Виберіть доставку: відділення чи кур’єр "Укрпошти".

Перевірте дані, підпишіть заяву та оплатіть протягом доби.

Що потрібно для заміни техпаспорта:

Бути авторизованим у "Дії".

Мати РНОКПП (податковий номер) та біометричний документ (паспорт чи посвідку) у застосунку.

Бути власником транспортного засобу, техпаспорт якого вже є в Дії.

Якщо змінилися технічні характеристики транспортного засобу (двигун, паливо тощо), зверніться особисто до сервісного центру МВС.

Нагадаємо, з 1 червня у застосунку “Дія” запрацював новий сервіс для бізнесу — мультишеринг документів. Завдяки йому компанії зможуть отримувати повний пакет цифрових документів від клієнтів у кілька кліків, без сканів, помилок і зайвих запитів.