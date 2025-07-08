- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Заміна техпаспорта в "Дії": скільки українців вже скористалися послугою
Понад 1 000 українців замінили техпаспорт у "Дії" за перший тиждень роботи послуги. Це дозволяє зробити це за кілька кліків у смартфоні, без черг та зайвих поїздок.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення на порталі "Дія".
Скористатися послугою варто, якщо ви:
- Змінили персональні дані
- Втратили або пошкодили техпаспорт
- Хочете замінити номерні знаки
- Перейти на цифровий чи пластиковий формат
Дія допоможе швидко вирішити всі ці питання.
Як це працює:
- Відкрийте застосунок "Дія" → Сервіси → Водієві → Заміна техпаспорта (або знайдіть опцію в меню документа).
- Вкажіть причину заміни й за потреби замовте нові номерні знаки.
- Оберіть формат: тільки цифровий чи цифровий + пластик.
- Виберіть доставку: відділення чи кур’єр "Укрпошти".
- Перевірте дані, підпишіть заяву та оплатіть протягом доби.
Що потрібно для заміни техпаспорта:
- Бути авторизованим у "Дії".
- Мати РНОКПП (податковий номер) та біометричний документ (паспорт чи посвідку) у застосунку.
- Бути власником транспортного засобу, техпаспорт якого вже є в Дії.
Якщо змінилися технічні характеристики транспортного засобу (двигун, паливо тощо), зверніться особисто до сервісного центру МВС.
Нагадаємо, з 1 червня у застосунку “Дія” запрацював новий сервіс для бізнесу — мультишеринг документів. Завдяки йому компанії зможуть отримувати повний пакет цифрових документів від клієнтів у кілька кліків, без сканів, помилок і зайвих запитів.