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Заміна техпаспорта в "Дії": скільки українців вже скористалися послугою

техпаспорт у "Дії"
Понад 1 000 українців замінили техпаспорт у "Дії" / Depositphotos

Понад 1 000 українців замінили техпаспорт у "Дії" за перший тиждень роботи послуги. Це дозволяє зробити це за кілька кліків у смартфоні, без черг та зайвих поїздок.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення на порталі "Дія".

Скористатися послугою варто, якщо ви:

  • Змінили персональні дані 
  • Втратили або пошкодили техпаспорт 
  • Хочете замінити номерні знаки 
  • Перейти на цифровий чи пластиковий формат

Дія допоможе швидко вирішити всі ці питання.

Як це працює:

  •  Відкрийте застосунок "Дія" → Сервіси → Водієві → Заміна техпаспорта (або знайдіть опцію в меню документа). 
  • Вкажіть причину заміни й за потреби замовте нові номерні знаки. 
  • Оберіть формат: тільки цифровий чи цифровий + пластик. 
  • Виберіть доставку: відділення чи кур’єр "Укрпошти". 
  • Перевірте дані, підпишіть заяву та оплатіть протягом доби.

Що потрібно для заміни техпаспорта:

  • Бути авторизованим у "Дії". 
  • Мати РНОКПП (податковий номер) та біометричний документ (паспорт чи посвідку) у застосунку. 
  • Бути власником транспортного засобу, техпаспорт якого вже є в Дії.

Якщо змінилися технічні характеристики транспортного засобу (двигун, паливо тощо), зверніться особисто до сервісного центру МВС.

Нагадаємо, з 1 червня у застосунку “Дія” запрацював новий сервіс для бізнесу — мультишеринг документів. Завдяки йому компанії зможуть отримувати повний пакет цифрових документів від клієнтів у кілька кліків, без сканів, помилок і зайвих запитів.

Автор:
Тетяна Бесараб