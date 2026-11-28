На Дніпропетровщині запровадили новий формат графіків відключень електроенергії – замість розподілу споживачів за чергами та підчергами енергетики розраховуватимуть години відключень індивідуально для кожного будинку. Причиною стали значні пошкодження енергетичної інфраструктури регіону внаслідок російських атак.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Через пошкодження енергетичної інфраструктури області застосовувати звичні графіки відключень за чергами та підчергами наразі неможливо.

У зв'язку з цим фахівці компанії "ДТЕК Дніпровські електромережі" визначатимуть години відключень окремо для кожного будинку. При цьому навіть у сусідніх будинках графіки можуть різнитися, оскільки вони можуть бути підключені до різних ліній електропостачання.

Графіки на наступну добу публікуватимуть щовечора. Водночас їх можуть коригувати протягом дня, якщо "Укренерго" змінить команди щодо обмеження споживання електроенергії.

Як перевірити індивідуальний графік відключень

Дізнатися години відключень електроенергії можна на сайті ДТЕК Дніпровські електромережі або в чат-боті компанії, вказавши назву вулиці та номер будинку.

Енергетики рекомендують регулярно перевіряти актуальний графік за своєю адресою.

Крім того, для зменшення навантаження на електромережі споживачів закликають після відновлення електропостачання зачекати щонайменше 15 хвилин і вмикати потужні електроприлади по черзі.

Нагадаємо, цього тижня внаслідок російських атак на чотири енергетичні об'єкти ДТЕК на Дніпропетровщині без світла залишилися близько 353 тис. осель. У Дніпрі та чотирьох районах області запровадили екстрені відключення електроенергії.