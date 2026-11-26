В Україні розпочалася корекція цін на автогаз у бік зниження. Головною причиною стало падіння попиту: вартість газу досягла 76% від ціни бензину, що є найвищим показником щонайменше з 2023 року.

Як пише Dilo, про це повідомляє Еnkorr.

Водії втратили економічний стимул використовувати це пальне, тому оператори АЗС почали знижувати ціни на стелах. За тиждень роздрібна вартість зменшилася в середньому майже на 50 коп./л — до 61,88 грн/л.

Обвал цін на оптових торгах

25 листопада на аукціоні Української енергетичної біржі середньозважена вартість газу знизилася на 15 745 грн/т і склала 91 242 грн/т. Ціна ресурсу від "Укргазвидобування" зменшилася на 15 427 грн/т — до 91 560 грн/т, а від "Укрнафти" — на 15 997 грн/т — до 90 739 грн/т.

Торгівля активізувалася лише після того, як виробники знизили початкові пропозиції з 106 736-107 160 грн/т до рівня нижче 90 000 грн/т. Окремі пропозиції просіли до 85 000 грн/т. У столичному регіоні оптові ціни трейдерів впали на 2 000 грн/т — до 98 000 грн/т.

Зниження закупівельних цін за кордоном

На кордоні з Польщею вартість газу станом на 25 листопада впала до $1 240-1 260/т (89 348-90 435 грн/т), хоча наприкінці минулого тижня становила $1 433-1 500/т. На півдні країни пропозиції опустилися до 94 000–95 700 грн/т ($1 329-1 364/т) проти понад 100 000 грн/т кількома днями раніше.

"Ми зараз нічого не купуємо, розуміючи, що буде відчутно дешевше", – представник однієї з великих компаній.

Водночас на південному напрямку логістика зросла в ціні: через затоплення газовоза Gas Husky у Чорному морі страхові витрати збільшилися орієнтовно на $100/т.

Прогнози щодо постачань та споживання

Як зазначають аналітики, за динамікою перших 20 днів листопада імпорт скрапленого газу (LPG) може перевищити 73 тис. т, що стане одним із найвищих показників року. Раніше ринок орієнтувався на споживання близько 50 тис. т автогазу на місяць, але за нинішніх цін цей прогноз може бути завищеним.

Однак, якщо ціна газу залишатиметься вищою за 70% вартості бензину, попит може продовжити падати. Відповідно, ринку доведеться адаптуватися до меншої потреби в ресурсі.

Раніше повідомлялося, що слабший попит на нафту в США і підготовка мереж до “Чорної п'ятниці” тягнуть ціни на пальне в Україні вниз. Попри нову напругу на Близькому Сході, бензин і дизель за тиждень подешевшали і в гурті, і на АЗС. Лише автогаз іде проти тренду.