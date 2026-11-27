Світові модні бренди, серед яких Zara, H&M та Marks & Spencer, у першій половині листопада перенаправили з Бангладеш до інших країн Азії замовлення на суму близько 254 млн доларів. Протести на фабриках, дефіцит енергії та зростання зарплат б'ють по ключовій галузі країни.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

Бренди переносять виробництво до конкурентів

За словами трьох власників бангладеських фабрик, з 1 до 18 листопада міжнародні ритейлери перевели на інші майданчики майже десяту частину своїх щомісячних замовлень.

Основна частина обсягів пішла до Індії, також покупці звертаються до В'єтнаму, Камбоджі та Індонезії.

Після публікації даних акції індійських текстильних виробників пішли вгору, зокрема Gokaldas Exports підскочили на 11%.

Протести зупиняють заводи

За оцінками Асоціації виробників та експортерів одягу Бангладеш (BGMEA), протести вже завдали галузі понад 400 млн доларів збитків.

Швейний сектор забезпечує понад 80% експортних доходів країни та майже 40% робочих місць у виробництві.

Тиск посилився після схвалення підвищення мінімальної зарплати працівникам на 36% — це найменший крок за 40 років, який не задовольнив вимоги робітників та спровокував нові сутички з поліцією.

Ритейлери шукають швидшу доставку та стабільність

Директор BGMEA М. Мохіуддін Чоудхурі зазначає, що через дефіцит енергії та перебої в роботі навколо Дакки втрачено 20–25 виробничих днів.

Бренди все частіше обирають швидшу логістику замість низької ціни: конкуренти виконують замовлення за 60–90 днів проти приблизно 120 днів у Бангладеш.

Керівник Alps Apparels Group Хан Монірул Алам повідомив, що з 1 листопада більшість його клієнтів призупинили замовлення або знайшли альтернативних постачальників. Галузь побоюється, що нестабільність і політична напруженість перетворять тимчасові втрати на довгостроковий відтік клієнтів.

H&M в Україні

Нагадаємо, в лютому H&M Hennes & Mauritz AB оголосив про запуск онлайн-магазину в Україні. Відтепер українські покупці можуть замовляти продукцію бренду через офіційний сайт hm.com.

Магазини H&M які закрилися після початку повномасштабної війни з РФ, вже через 1,5 року відновили роботу в Україні. У листопаді 2023 року мережа знов відчинила магазини у Києві.