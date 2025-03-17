Зарплата механізаторів у 2024 році зросла на 12% - дослідження Agrohub

Доходи механізаторів в Україні у 2024 році зросли на 12% порівняно з минулим роком. Медіанна зарплата, включно з бонусами, досягла 29,7 тисячі гривень на місяць.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це свідчать результати дослідження Agrohub HR360 Benchmarking, яке охопило 44 агрокомпанії та 4200 фахівців.

Зарплата механізаторів складається з трьох основних компонентів: фіксованої частини, відрядної оплати та бонусів. Найбільшу частку доходу – 74% – становить саме відрядна оплата, яка залежить від виду виконуваних робіт, обсягу оброблених площ або кількості відпрацьованих годин. Бонуси в середньому складають 5% загальної суми заробітку.

Найвищі розцінки зафіксовані для збирання врожаю – 366 грн за годину, що на 25% більше, ніж у 2023 році. Другою за вартістю операцією стало обприскування – 297 грн за годину (+10%). Оплата за посів у середньому становить 237 грн за годину і майже не змінилася порівняно з минулим роком. Найнижчі тарифи зафіксовані для коткування – 121 грн за годину.

Кількість механізаторів у розрахунку на 10 тисяч гектарів залишилася на рівні 27 осіб. Майже третина працівників займається посівними роботами, 18% – обприскуванням, 14% – збиранням врожаю. Менше ніж 1% механізаторів виконує всі три види робіт. Ще 14% спеціалістів залучені до допоміжних технічних операцій, таких як змішування добрив та підготовка техніки.

Впливає на доходи механізаторів і те, якою технікою користується підприємство. 87% робіт виконуються власною технікою компаній, а 13% – передаються на аутсорс. Найчастіше залучають сторонніх виконавців для збирання врожаю, оскільки строки цієї операції обмежені погодними умовами.

Керівник Agrohub HR360 Benchmarking Дмитро Лєбєдєв зазначає, що ситуація на ринку праці стабілізувалася, тому підприємства можуть підвищувати зарплати без значного дефіциту кадрів.

Водночас аграрні компанії не поспішають навчати механізаторів додатковим навичкам, що може бути пов’язано з високими витратами або невизначеністю щодо ефективності таких інвестицій.

Дослідження Agrohub HR360 Benchmarking проводилося упродовж січня-жовтня 2024 року. До нього долучилися 44 аграрні компанії, які працевлаштовують понад чотири тисячі механізаторів.

Додамо, минулого року середня зарплата у пропозиціях роботи для працівників агрогалузі складала – 22 163 гривні. За рік ріст оплати відбувся незначний, всього на 11%. Найбільш “щедра” середня заробітна плата у Сумській (27 095 грн), Хмельницькій (26 788 грн) та Чернігівській (26 020 грн) областях.