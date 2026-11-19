В Україні зберігається дефіцит працівників у виробництві, медицині, автомобільній галузі та сфері послуг. Навіть зарплати понад 60 тис. грн не завжди допомагають роботодавцям знайти фахівців. На окремі вакансії припадає в середньому менше одного відгуку від кандидатів.

Про це інформує Dilo з посиланням на дослідження OLX Робота, проведене за результатами аналізу вакансій у жовтні 2026 року.

Найскладніше роботодавцям знаходити керівників відділів продажів, стоматологів, технологів на виробництві та автоелектриків.

Медіанна зарплата для стоматологів та автоелектриків становить 45 тис. грн, а для керівників відділів продажів і технологів на виробництві — 32,5 тис. грн.

При цьому нестача кандидатів спостерігається як серед професій із відносно невисокою оплатою, так і серед спеціальностей, де роботодавці пропонують понад 60 тис. грн.

Які зарплати пропонують дефіцитним фахівцям

Серед робітничих і технічних спеціальностей найбільшу медіанну зарплату пропонують рихтувальникам — 61,5 тис. грн.

До переліку дефіцитних професій також увійшли:

малярі — 36,5 тис. грн;

пекарі — 33,75 тис. грн;

технологи на виробництві — 32,5 тис. грн;

керівники відділів продажів — 32,5 тис. грн;

столярі — 32,5 тис. грн;

токарі — 32,5 тис. грн;

майстри манікюру — 28 тис. грн;

перукарі — 27,5 тис. грн;

фармацевти — 26,5 тис. грн.

Дефіцит кадрів охоплює не лише виробництво та автомобільний сервіс, а й медицину, торгівлю та сферу побутових послуг.

Зарплати зростають, але охочих працювати стає менше

Частина професій залишається дефіцитною другий рік поспіль. Зокрема, йдеться про керівників відділів продажів, стоматологів, технологів на виробництві, автоелектриків, фармацевтів, рихтувальників та пекарів.

Водночас за окремими спеціальностями кількість відгуків на вакансії продовжує скорочуватися.

Найпомітніше зниження активності кандидатів зафіксували серед технологів на виробництві — приблизно на 51% порівняно з жовтнем 2025 року. При цьому медіанна зарплата для цих фахівців зросла з 30 тис. до 32,5 тис. грн.

Серед стоматологів кількість відгуків зменшилася приблизно на 33%, хоча медіанна зарплата підвищилася з 40 тис. до 45 тис. грн.

На вакансії керівників відділів продажів активність кандидатів також скоротилася — приблизно на 34%.

Водночас у деяких професіях ситуація покращилася. Зокрема, кількість відгуків на вакансії фармацевтів зросла на 118%, рихтувальників — на 71%, а пекарів — на 67%.

Попри це, зазначені спеціальності залишаються серед тих, на які роботодавцям складно знаходити працівників.

За оцінкою аналітиків, нестача кандидатів може бути пов'язана не лише із зарплатними пропозиціями, а й із недостатньою кількістю фахівців потрібної кваліфікації.

Нагадаємо, раніше українські компанії почали змінювати правила найму через дефіцит працівників. Зокрема, у 2026 році 30% опитаних роботодавців підвищили зарплати на 11–22%, тоді як торік найпоширенішим було зростання оплати праці до 10%.