Заступник голови правління ПриватБанку Маріуш Качмарек йде з посади

26 березня 2025 року заступник голови правління ПриватБанку з питань цифрової трансформації (CDTO) Маріуш Качмарек залишає свою посаду.

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Про це повідомила Наглядова рада банку.

Качмарек працював у ПриватБанку останні п’ять років, поєднуючи обов’язки головного операційного директора (COO) та головного інформаційного директора (CIO).

В Наглядовій раді відзначили його значний внесок у розвиток банку, зокрема в успішну міграцію ІТ-інфраструктури до хмари в перші дні повномасштабного вторгнення.

До призначення нового керівника напрямком цифрової трансформації тимчасово займатиметься голова правління ПриватБанку Мікаель Бьоркнерт. Він відповідатиме за управління ІТ-дирекціями, інформаційною безпекою та віддаленою підтримкою клієнтів.

Наразі ПриватБанк проводить конкурс на посаду нового CDTO, який очолить цифрову трансформацію найбільшого банку України.