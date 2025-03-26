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Заступник голови правління ПриватБанку Маріуш Качмарек йде з посади
26 березня 2025 року заступник голови правління ПриватБанку з питань цифрової трансформації (CDTO) Маріуш Качмарек залишає свою посаду.
Про це повідомила Наглядова рада банку.
Качмарек працював у ПриватБанку останні п’ять років, поєднуючи обов’язки головного операційного директора (COO) та головного інформаційного директора (CIO).
В Наглядовій раді відзначили його значний внесок у розвиток банку, зокрема в успішну міграцію ІТ-інфраструктури до хмари в перші дні повномасштабного вторгнення.
До призначення нового керівника напрямком цифрової трансформації тимчасово займатиметься голова правління ПриватБанку Мікаель Бьоркнерт. Він відповідатиме за управління ІТ-дирекціями, інформаційною безпекою та віддаленою підтримкою клієнтів.
Наразі ПриватБанк проводить конкурс на посаду нового CDTO, який очолить цифрову трансформацію найбільшого банку України.