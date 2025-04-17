Заступника Кличка підозрюють в організації незаконного переправляння чоловіків до ЄС: деталі справи

Служба безпеки та Національна поліція викрили схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон, яку організував заступник голови Київської міської держадміністрації (КМДА). Йому загрожує до семи років за ґратами.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Правоохоронці традиційно не називають ім’я підозрюваного, але як пишуть ЗМІ, мова йде про Володимира Прокопіва.

Деталі справи

За даними слідства, чиновник допомагав ухилянтам втекти до країн Євросоюзу під виглядом перевезення в Україну гуманітарних вантажів, зокрема палива для ЗСУ.

"Для цього посадовець давав доручення вносити персональні дані військовозобов’язаних до інформаційної системи «Шлях», як волонтерів, що співпрацюють з афілійованою одеською компанією. За документами вони виїжджали до ЄС на великовантажних авто цього підприємства нібито за новими партіями гумдопомоги від міжнародних партнерів України", - зауважують в СБУ.

Як встановило розслідування, насправді псевдоволонтери використовували зарубіжні рейси, щоб втекти за кордон, а назад поверталися лише штатні працівники одеської компанії з комерційними вантажами для продажу.

У такий спосіб з травня по червень 2022 року Прокопів переправив за межі України понад 30 потенційних призовників.

Загрожує до семи років за ґратами

На підставі зібраних доказів заступнику голови КМДА повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене службовою особою з використанням службового становища);

чч. 1, 3 ст. 362 ⁠(несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї).

Як повідомили в СБУ, наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Посадовцю загрожує до 7 років позбавлення волі.

До речі, у жовтні 2024 року Прокопів вже потрапляв у корупційний скандал. Тоді журналісти знайшли у його родини велику кількість об’єктів комерційної та житлової нерухомості, походження якої викликає багато запитань.

Після цього мер Києва Віталій Кличко відсторонив Прокопіва від виконання обовʼязків заступника голови КМДА.