Затверджено курс з перепідготовки військових з соціального супроводу: що включає навчання

Центральне управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу Збройних сил України (ЦУЦВС ГШ ЗСУ) затвердило оновлені курси для перепідготовки фахівців у сфері соціального супроводу.

Про це інформує пресслужба Міноблрони.

Курс перепідготовки для військових

Навчання триватиме 8 днів і включатиме модулі, що охоплюють знання нормативно-правових актів у сфері соціальних гарантій, а також інструменти для надання комплексних послуг супроводу.

Особливу увагу буде приділено розвитку навичок фахівців служби супроводу у взаємодії з громадами та партнерами, що дозволить ефективніше вирішувати індивідуальні проблеми звернених осіб. Також на курсах будуть детально розглянуті механізми надання пільг та гарантій для військових і їхніх родин.

Під час навчання також проводяться стратегічні сесії, симуляції різних випадків та надаються алгоритми поводження із членами сімей військових у кризових ситуаціях, таких як зникнення безвісти або поранення.

Оновлений курс пройдуть 30 представників військових частини.

Викладачами курсів є експерти у сфері соціальної політики, правозахисники, юристи, аналітики з психічного здоров’я та представники громадських організацій, що займаються захистом прав військових і їхніх родин.

Служби супроводу надають військовим та їхнім сім'ям допомогу з правових, соціальних, побутових та медичних питань, інформуючи їх про права, пільги та надаючи консультації й допомогу в оформленні документів.

Крім того, служба супроводу під час вирішення юридичних, побутових і соціальних питань підтримує постійний зв’язок між військовими, родинами та медзакладами, соціальних служб, громадських організацій та органами влади.

Нагадаємо, військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), що не мають бойового досвіду та обмежень за станом здоров’я, будуть призначені для служби в бойових підрозділах.