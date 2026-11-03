Завод Тігіпка позичить 400 млн грн у його ж банку після виходу в збитки

Дніпровське підприємство ТОВ "Дніпрометиз-ТАС", що належить українському бізнесмену Сергію Тігіпку, планує укласти кредитну угоду з АТ "ТАСкомбанк" із загальним лімітом фінансування 400 мільйонів гривень без урахування ПДВ.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на повідомлення підприємства в системі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Рішення про укладення значного правочину наглядова рада компанії ухвалила 2 листопада — за нього проголосували шість членів ради. У межах генерального кредитного договору планується підписати договори про надання банківських гарантій та спеціальне кредитування. Співвідношення вартості угоди до активів емітента за останньою річною звітністю становить 17,78%.

Фінансові показники та виробництво

За підсумками січня-вересня 2026 року "Дніпрометиз-ТАС" отримав чистий збиток у розмірі 6,644 мільйона гривень, тоді як за аналогічний період минулого року мав чистий прибуток 11,727 мільйона гривень. Попри поточний збиток, нерозподілений прибуток підприємства на кінець вересня складав 265,131 мільйона гривень.

У 2025 році чистий прибуток компанії становив 8,961 мільйона гривень, у 2024 році — 13,963 мільйона гривень, а дохід від основної діяльності склав 3,453 мільярда гривень проти 3,285 мільярда гривень роком раніше. Підприємство спеціалізується на виготовленні металовиробів із низьковуглецевих сталей та здатне випускати до 120 тисяч тонн продукції на рік.

Майже вся частка підприємства — 98,6578% — належить кіпрській компанії T.A.S. Overseas Investments Limited, а статутний капітал заводу дорівнює 136,480 мільйона гривень. Завод входить до групи "ТАС", яка об'єднує активи Сергія Тігіпка в банківській сфері, страхуванні, вагонобудуванні, металургії, логістиці, агросекторі та нерухомості.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що компанія Тігіпка виставила на продаж чотири елеватори. Агрохолдинг "ТАС Агро", що входить до групи "ТАС" Сергія Тігіпка, розпочав оновлення своєї мережі й після придбання сучасного Будищенського елеватора виставив на продаж чотири застарілі активи через аукціони "Прозорро.Продажі".