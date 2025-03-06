Західні ЗМІ критикують НАБУ за низьку ефективність у "справі Орлова"

Справа колишнього першого заступника голови Дніпропетровської ОВА Володимира Орлова знову підтвердила низьку ефективність роботи НАБУ та викликала сумніви щодо правильності використання іноземних коштів, виділених для фінансування Бюро.

Про це йде мова у статті німецького видання The Munich Eye під назвою "Гроші в каналізацію? Оцінка ефективності НАБУ", інформує "Ділова столиця".

Про фінансування та ефективність використання коштів

Зазначається, що лише за останні два роки НАБУ отримало близько 20 млн дол. від міжнародних донорів, а загальна сума фінансування за останнє десятиліття сягнула сотень мільйонів. У минулому році агентство отримало 120 млн грн. Попри це, існують побоювання щодо ефективності використання цих коштів.

Також підкреслюється, що НАБУ вимірює свою ефективність за кількістю відкритих кримінальних справ, однак часто не враховує важливий показник — успішність доведення цих справ до судових вироків.

Справа Орлова

Як приклад, The Munich Eye наводить справу екс-заступника голови Дніпропетровської ОВА Володимира Орлова, якого звинувачували в вимаганні хабаря за нібито відведення землі.

Справа Володимира Орлова розпочалася на початку 2024 року, коли до нього звернувся знайомий на ім'я Олексій з пропозицією щодо угоди, пов'язаної з кар'єром та виділенням землі. Зазначена земля вже була забудована, і забезпечення офіційного статусу власності дозволило б узаконити її використання.

Однак Орлов кілька разів відмовлявся від цієї угоди. Після його відставки в липні 2024 року НАБУ звинуватило його у вимаганні хабара в розмірі 200 тис. дол.

Це призвело до рішення Вищого антикорупційного суду, який встановив заставу в 15 млн грн, згодом збільшену до 22,7 млн грн.

У публікації зазначено, що на записах від липня 2024 року Орлов неодноразово відхиляв пропозицію Олексія. Однак справа в основному ґрунтувалася на його свідченнях, оскільки Олексій був агентом НАБУ, що викликає питання щодо законності слідчих дій і можливих провокацій.

Про ефективність діяльності НАБУ

У матеріалі зазначається, що діяльність НАБУ наразі перевіряється: в кінці 2024 року в Україні був ініційований масштабний аудит агентства, а на початку 2025 року США оголосили про намір переглянути фінансування НАБУ.

Подібні перевірки можуть також ініціювати європейські платники податків.

У статті підкреслюється, що для досягнення значного прогресу в боротьбі з корупцією антикорупційні органи повинні забезпечити підзвітність та ефективність.

Президент Володимир Зеленський раніше запропонував прирівняти корупцію до державної зради за ступенем правової тяжкості. В результаті справжнім успіхом є не лише кількість відкритих справ, а й зниження рівня корупції та застосування реальних наслідків.