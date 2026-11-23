Будівництво захисних споруд для енергооб'єктів Київської області затрималося через нестачу фінансування, несвоєчасну передачу будівельних майданчиків, мобілізацію працівників і регулярні повітряні тривоги. Вартість проєктів за висновками державної експертизи становила майже 2,4 млрд грн, тоді як фактично на роботи спрямували значно менше коштів.

Як пише Delo.ua, про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів бізнесмен Владислав Соколов, компанії якого були залучені до постачання металопрокату для будівництва захисних споруд.

За його словами, фактичне фінансування не відповідало вартості проєктів, а частину витрат підрядникам доводилося покривати власними коштами та за рахунок кредитів.

"Як можна побудувати об'єкти, вартість яких, згідно з оцінкою державної експертизи, становить майже 2,4 мільярда гривень, отримавши лише 800 мільйонів? Жодних двох мільярдів гривень виплачено не було", - зазначив Соколов.

Він уточнив, що протягом 2026 року держава перерахувала на рахунки Київської обласної військової адміністрації 1,16 млрд грн. Із цієї суми генеральним підрядникам виплатили загалом 823 млн грн, зокрема 580 млн грн першого авансового платежу та подальше додаткове фінансування.

Водночас компанія Соколова, яка постачала металопрокат, отримала 255 млн грн.

Скільки металу потрібно для захисних споруд

Однією з головних статей витрат стало постачання металу для будівництва 26 захисних споруд ПС-110. За оцінкою бізнесмена, для цих об'єктів потрібно близько 16 тис. тонн металопрокату, а його вартість без урахування виготовлення металоконструкцій становить приблизно 1 млрд грн.

Соколов пояснив, що металомісткість кожної споруди сягає близько 600 тонн. Такі параметри передбачені проєктами, погодженими Генеральним штабом ЗСУ.

Спочатку для об'єктів, які будували в Петрівцях і Бородянці, передбачали використання 180 тонн металу. Однак після погодження з Генштабом цей показник збільшили до 600 тонн на кожну споруду, щоб забезпечити необхідну стійкість до ударів російських безпілотників і балістичних ракет.

Крім металопрокату, у кошторисі потрібно враховувати бетон, будівельну техніку, опалубку, оплату праці та виготовлення металоконструкцій. Останнє, за словами Соколова, коштує 25-28 тис. грн за тонну.

Чому будівництво затрималося

Другою причиною відставання від графіків бізнесмен назвав несвоєчасну передачу будівельних майданчиків підрядникам.

За його словами, частину об'єктів передали лише наприкінці серпня 2026 року. Відповідно, повноцінна робота з підрядними організаціями розпочалася наприкінці серпня - на початку вересня.

Соколов наголосив, що споруди такого рівня складності неможливо звести за два місяці, оскільки будівельні роботи передбачають дотримання певної технологічної послідовності.

Третьою перешкодою стала мобілізація працівників безпосередньо з будівельних майданчиків. За словами підприємця, міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник обіцяв сприяти отриманню компаніями-підрядниками статусу критично важливих підприємств, однак ці домовленості не були реалізовані.

Ще одним чинником стали регулярні повітряні тривоги. Під час загрози атак військові вимагали евакуації працівників із будівельних майданчиків, що призводило до вимушеного припинення робіт.

На окремих об'єктах через інтенсивність російських атак будівельники могли працювати лише одну-дві години на добу.

Зокрема, Соколов навів приклад об'єкта «Полімерна» у Вишгороді, де повітряні тривоги, за його словами, лунали частіше, ніж на інших майданчиках.

Водночас витрати на будівництво не скорочувалися пропорційно до фактичного часу роботи. Підрядникам доводилося оплачувати повний робочий день техніки та працівників, навіть якщо через безпекові обмеження вони могли працювати лише кілька годин.

На якому етапі перебуває будівництво

Попри затримки та проблеми з фінансуванням, близько 17 об'єктів ПС-110 уже перебувають на завершальній стадії будівництва. Про це заявив Соколов.

За його оцінкою, йдеться, зокрема, про об'єкти в Чабанах, Тарасівці, Обухові, Княжичах, Борисполі, Мирній, Гостомелі та Жулянах.

На частині майданчиків уже забетонували стіни заввишки до 12 метрів, залили плити перекриття та завершують монтаж антидронових екранів.

Бізнесмен також заявив, що його компанії забезпечували будівництво металопрокатом на всіх етапах, зокрема під час монтажу захисних екранів, попри неповне фінансування.

За словами Соколова, якби підрядники чекали завершення всіх бюрократичних процедур та остаточного оформлення документації, будівництво захисних споруд досі перебувало б на початковому етапі.

Нагадаємо, 30 вересня внаслідок російської атаки Трипільська ТЕС зазнала пошкоджень. Тоді було пошкоджено генеруюче обладнання станції.