Збитки державі понад 260 млн грн: АРМА виявило активи підозрюваних у незаконному видобутку
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) провело розшук майна, пов’язаного з незаконним видобутком піщано-глинистих порід, що завдало державі збитків понад 260 мільйонів гривень.
Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба АРМА.
АРМА повертає державі мільйони
За зверненням прокуратури АРМА провело пошук майна, пов’язаного з незаконним видобутком піщано-глинистих порід. Слідство встановило, що протиправна діяльність тривала кілька років і завдала державі збитків на суму понад 260 мільйонів гривень.
У результаті роботи було виявлено:
- 2 автомобілі.
- 5 об’єктів нерухомості.
- 10 земельних ділянок.
Усі активи передані правоохоронним органам для арешту та подальшого управління АРМА.
Заступник голови АРМА Павло Великоречанін наголосив, що розшук майна у справах із масштабними збитками природним ресурсам — це не лише питання правосуддя, а й відповідальне ставлення до національного багатства.
Нагадаємо, АРМА оголосило про реалізацію партії залізорудних окатишів загальним обсягом 14 673 тони, що зберігаються у 215 залізничних вагонах. Ці ресурси, вилучені у межах санкційної політики, мають російське походження.