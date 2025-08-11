Збитки державі понад 260 млн грн: АРМА виявило активи підозрюваних у незаконному видобутку

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) провело розшук майна, пов’язаного з незаконним видобутком піщано-глинистих порід, що завдало державі збитків понад 260 мільйонів гривень.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба АРМА.

АРМА повертає державі мільйони

За зверненням прокуратури АРМА провело пошук майна, пов’язаного з незаконним видобутком піщано-глинистих порід. Слідство встановило, що протиправна діяльність тривала кілька років і завдала державі збитків на суму понад 260 мільйонів гривень.

У результаті роботи було виявлено:

2 автомобілі.

5 об’єктів нерухомості.

10 земельних ділянок.

Усі активи передані правоохоронним органам для арешту та подальшого управління АРМА.

Заступник голови АРМА Павло Великоречанін наголосив, що розшук майна у справах із масштабними збитками природним ресурсам — це не лише питання правосуддя, а й відповідальне ставлення до національного багатства.

Нагадаємо, АРМА оголосило про реалізацію партії залізорудних окатишів загальним обсягом 14 673 тони, що зберігаються у 215 залізничних вагонах. Ці ресурси, вилучені у межах санкційної політики, мають російське походження.