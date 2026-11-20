ТОВ "Руш", яке управляє мережею магазинів EVA, за дев'ять місяців 2026 року зафіксувало 579,7 млн грн втрат, пов'язаних із війною. Це приблизно у 57 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли показник становив 10,1 млн грн. Найбільших втрат компанія зазнала через пошкодження та знищення товарних запасів унаслідок російських атак.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення "Інтерфакс-Україна".

Основну частину втрат — 562,9 млн грн — становили нестача та псування товарів унаслідок бойових дій. За аналогічний період 2025 року цей показник становив лише 8,7 млн грн.

Ще 14,6 млн грн компанія втратила через нестачу основних засобів і нематеріальних активів, 2 млн грн — інших матеріальних цінностей та 125 тис. грн — грошових коштів.

Російські атаки знищили склади та пошкодили магазини EVA

Протягом січня–вересня 2026 року внаслідок ракетно-дронових атак постраждали або були повністю знищені три магазини мережі у Дніпрі, Кривому Розі та Запоріжжі.

Ще 13 торговельних точок компанія закрила та евакуювала.

Значних втрат зазнала й логістична інфраструктура EVA. У серпні та вересні російські удари суттєво пошкодили розподільчий центр мережі магазинів EVA та EVA.ua у Броварах Київської області. Крім того, було повністю знищено складський комплекс у передмісті Одеси.

Наразі компанія частково відновила роботу розподільчого центру у Броварах та планує провести ремонт для його повноцінного запуску.

Для забезпечення магазинів у південному регіоні "Руш" уже уклало договір оренди нового складського приміщення поблизу Одеси. Там готують необхідне обладнання, а поки постачання товарів здійснюється з інших складів компанії.

Товарні запаси та логістичне обладнання на постраждалих складах були застраховані від воєнних ризиків.

Після російських атак компанія звернулася до страховика із заявою про настання страхового випадку.

Водночас максимальний ліміт страхового покриття становить $3 млн у гривневому еквіваленті. Цієї суми недостатньо для повного відшкодування завданих втрат.

Рішення страхової компанії щодо виплати очікується у листопаді 2026 року.

Як змінилися фінансові результати EVA

Попри значні втрати від російських обстрілів, компанія залишається прибутковою.

За дев'ять місяців 2026 року чистий прибуток ТОВ "Руш" становив 850 млн грн, що на 6% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

У третьому кварталі прибуток скоротився на 52,3% — до 175,5 млн грн.

Водночас виручка компанії за січень–вересень становила 28,1 млрд грн.

ТОВ "Руш" працює з 2002 року. Кінцевими бенефіціарами компанії є підприємці Руслан Шостак і Валерій Кіптик.

Нагадаємо, раніше мережа EVA повідомила про масштабні руйнування логістичних центрів внаслідок російських атак. За даними компанії, протягом трьох місяців під ударами опинилися чотири розподільчі центри, два з яких були повністю знищені. Через пошкодження інфраструктури ритейлер змушений перебудовувати систему постачання товарів.