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Збитки на 30 млн грн: постачальнику неякісних спальних мішків військовим оголосили підозру

ДБР повідомило про підозру директору підприємства, що поставило військовим 20 тисяч неякісних спальників
ДБР повідомило про підозру директору підприємства, що поставило військовим 20 тисяч неякісних спальників

Правоохоронці повідомили про підозру директору підприємства з Кривого Рогу, яке поставило 20 тисяч спальних мішків низької якості на 30 млн грн одній з військових частин.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань. 

Зазначається, що правоохоронці встановили, що у грудні 2023 року підозрюваний поставив до однієї з військових частин Національної гвардії України за державним контрактом 20 тис. спальних мішків неналежної якості. Вони не можуть використовуватися за своїм цільовим призначенням.

"Такі дії підозрюваного спричинили збитки державі у розмірі 30 млн грн", - йдеться у дописі.

Зокрема, за висновком експертизи, склад тканини не відповідав заявленим вимогам, в спальниках також були відсутні обов’язкові елементи: підкладка з флісу та шар зі спецтканини, який не пропускає повітря.

Як зауважують в ДБР, директору підприємства повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. В Офісі генпрокурора кажуть, що наразі йому вже було обрано запобіжний захід. 

Повідомляється, що військовою частиною було заявлено позов до суду про відшкодування штрафних санкцій на суму 6 млн гривень та заміни спальних мішків на якісні, який задоволено в повному обсязі.

Нагадаємо, ДБР завершило розслідування щодо львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича та ще чотирьох учасників злочинної організації, які, за висновком слідства, завдали Міністерству оборони 1,167 мільярда гривень шкоди під час закупівлі неякісного одягу для Збройних сил України.

Також експосадовцю Міністерства оборони, який зменшив штрафні санкції львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу на майже 94 млн грн, повідомили про підозру.

Автор:
Світлана Манько