"Зелена марка": Tolk почав постачати електроенергію з гарантіями походження

Група компаній-постачальників енергоресурсів Tolk презентувала продукт “Зелена марка”, який дозволить підприємствам підтвердити гарантії походження придбаної електроенергії з відновлюваних джерел. Про це сказано в повідомленні пресслужби Tolk, повідомляє Delo.ua.

Згідно з повідомленням цей продукт дозволить клієнтам отримати маркетингові переваги та додаткові бали у системах ESG-оцінювання, а також підвищення конкурентоспроможності на ринках, де екологічність є ключовою умовою співпраці

"У сучасній енергетиці ESG – це вже не опція, а вимога часу. Ми у Tolk розглядаємо сталий розвиток як системну зміну підходів до енергопостачання: від структури портфеля генерації до сервісної моделі роботи з клієнтом. Перехід на "зелену" енергію — це не лише про відповідальність перед довкіллям, а й про конкурентоспроможність на європейському ринку. Ми будуємо енергетичні рішення, які відповідають очікуванням сучасного відповідального бізнесу" — зауважив СЕО Групи Tolk Володимир Крупко.

Першим бізнесом, що вже скористався цією ініціативою, стало підприємство з іноземними інвестиціями Galicia Greenery, що спеціалізується на вирощуванні екологічно чистої продукції в Україні.

В повідомленні зазначається, що клієнти, які скористаються "зеленою маркою" також отримають доступ до гнучких тарифних моделей, індивідуальних графіків споживання та консультацій щодо впровадження енергетичних накопичувачів, що дозволяє зменшити витрати та підвищити енергоефективність.

Що таке гарантії походження?

Це сертифікати, які підтверджують, що певний обсяг електроенергії дійсно вироблено з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) — сонця, вітру, води чи біомаси. Вони дозволяють бізнесу прозоро звітувати про використання "зеленої" енергії, навіть якщо споживання відбувається через загальну мережу. А ще — це важлива частина ESG-стратегій та відповідності міжнародним стандартам сталого розвитку.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року на території ЄС почне діяти європейський вуглецевий податок СВАМ. Наразі Європейський Союз залишається ключовим торгівельним партнером України. У 2024 році експорт українських товарів до ЄС склав $24,8 млрд, з яких 14,5% підпадає під дію CBAM. Оскільки податок накладається на продукцію з високими викидами CO₂, це створює додаткові перешкоди для вітчизняних виробників, особливо металургійної та хімічної галузей. За оцінками експертів через запровадження вуглецевого податку Україна може втратити $4,7 млрд експорту за п'ять років.