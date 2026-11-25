В Україні вже розпочався процес інтеграції компонентів власної антибалістичної системи "Фрея" (Freyja). Перші прототипи комплексу та їхні випробування очікуються цієї зими.

Як пише Dilo, про це президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні 25 листопада.

"Уже почався процес інтеграції компонентів: треба ефективно об'єднати всі спроможності учасників програми Freyja, щоб ця система реально спрацювала. Цією зимою мають бути перші прототипи й тестування", – зазначив президент.

За словами глави держави, наразі фахівці вирішують питання щодо компонентів та інших технічних аспектів програми.

Водночас президент наголосив, що першочерговим завданням для України залишається прискорення постачання ракет від партнерів — зокрема для комплексів Patriot та інших систем протиповітряної оборони.

Зеленський констатував, що наразі від Сполучених Штатів немає позитивних новин щодо пришвидшення передачі боєприпасів, а постачання все ще затримується.

Нагадаємо, раніше перше випробування FREYJA планували провести до середини 2027 року. Після виходу на серійне виробництво розробники розраховують випускати до 2000 перехоплювачів на рік.