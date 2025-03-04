Зеленський доручив Умєрову та дипломатам звернутися до США щодо припинення допомоги

Зеленський доручив зв'язатися із США для отримання чіткої відповіді щодо припинення допомоги Україні.

Про це він заявив у вечірньому відеозверненні.

Що буде далі з допомогою від Америки

Президент наголосив, що дав доручення міністру оборону Рустему Умєрову, керівникам розвідок та дипломатам зв'язатися зі своїми колегами у США та отримати офіційну інформацію.

"Люди не повинні здогадуватись. Україна й Америка заслуговують на поважний діалог, на чітку позицію одне одного. А надто, коли йдеться про захист життів у час повномасштабної війни", - зазначив він.

Зеленський прокоментував можливу зупинку допомоги, наголосивши, що Україна вже стикалася з подібними ситуаціями, зокрема зупинкою гуманітарної, енергетичної та військової допомоги. Однак, завдяки підготовленим алгоритмам дій, вдалося швидко відновити підтримку. Президент підкреслив, що нині ситуація змінилася: Україна стала стійкішою, має необхідні засоби захисту, але для завершення війни важливе партнерство з США.

Зеленський зауважив, що Україна завжди буде вдячна США за підтримку, яка допомагає зберігати безпеку в Європі. Він зазначив, що ця підтримка важлива не лише для України, а й для всіх європейських країн.

Президент висловив прагнення до конструктивної співпраці та партнерських відносин. Він також шкодує з приводу того, що сталося у Білому домі замість перемовин з Україною, але підкреслив важливість рухатись вперед, поважаючи одне одного і працюючи разом на досягнення миру.

Зеленський зазначив, що Росія не змінила своїх вимог щодо України, зокрема вимагатиме скорочення української армії, юридичної відмови від територій та послаблення Конституції. Однак він підкреслив, що поки українці будуть стояти разом і міцно, ці вимоги не матимуть жодного результату, а мир буде достойним для України.

Про відносини України та США

Нагадаємо, 28 лютого під час прес-конференції в Овальному кабінеті Білого дому між Зеленським і Трампом виникла суперечка. Трамп звинуватив Україну в "ігри з Третьою світовою війною" і вимагав укласти угоду. В результаті українська делегація залишила Білий дім, і угода про корисні копалини не була підписана.

Додамо, що Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні, посиливши тиск на Володимира Зеленського після напруженої зустрічі в Овальному кабінеті, яка поставила під сумнів підтримку США. Вся американська військова техніка, що ще не надійшла до України, буде затримана, включаючи зброю, яка знаходиться в транзиті або чекає на відправку.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що Київ залишається твердо налаштованим на збереження та розвиток партнерства зі Сполученими Штатами. Він зазначив, що підтримка з боку США продовжується, і Україна сподівається на її подальше продовження.

Також він заявив, що Україна готова підписати угоду зі США щодо видобутку корисних копалин, але для цього потребує гарантій безпеки з американського боку.