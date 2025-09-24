Зеленський на Генасамблеї ООН розповів про українські дрони та експорт перевіреної зброї

Україна відкриває експорт зброї, щоб продемонструвати партнерам сучасні та надійні системи, перевірені в реальних умовах війни.

Як пише Delo.ua, по це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на повідомлення президента України Володимира Зеленського під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН.

Експорт зброї України

Виступ Зеленського відбувся під час загальних дебатів на Генеральній Асамблеї ООН і поєднав демонстрацію військових можливостей України із закликом до міжнародної відповідальності та підтримки.

Зокрема, президент заявив, що Україна володіє дронами, здатними долати 2–3 тисячі кілометрів, і відкриває експорт зброї, щоб продемонструвати партнерам сучасні та перевірені в реальних умовах війни системи.

"У нас немає таких довгих і грубих ракет, які люблять показувати диктатори на парадах, але у нас є дрони, які можуть летіти на 2–3 тисячі кілометрів. У нас просто не було іншого вибору — ми мали захищати своє життя" , - наголосив він.

Президент також підкреслив, що Україна відкриває експорт зброї, аби показати партнерам сучасні та надійні бойові системи, перевірені в реальних умовах війни.

“Ми вирішили відкрити наш експорт зброї. Це потужні системи, перевірені на реальній війні. Ми хочемо показати нашим партнерам, що вони надійні і сучасні. Нам є, що показати те, що перевірено в реальних умовах”, - сказав Зеленський під час виступу.

Зеленський звернув увагу на глобальну відповідальність держав: "Багато в світі все ще розслаблені, хоча на цій Генасамблеї присутні країни, де точиться війна, де вона завершилася, або де намагаються її зупинити чи готуються до нових конфліктів.

“Світ не може робити вигляд, що це їх не торкається - це торкається всіх. Чи буде Росія, завдяки торгівлі з вами і далі могти фінансувати цю війну? Чи повернуться вкрадені діти чи звільнять заручників і військовополонених. Це залежить від вас”, - зауважив президент.

Раніше Зеленський заявлялв, що Україна має перші пропозиції для партнерів щодо експорту своєї зброї. Зокрема це стосується морських дронів.