Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) щодо посилення захисту критичної інфраструктури. Серед іншого, документ передбачає заборону для медіа висвітлювати наслідки руйнувань, терміни відновлення та стан будівництва захисних споруд на об’єктах.

Як пише Dilo, про це йдеться в указі президента від 28 листопада.

Зокрема, уряду доручено "вжити невідкладних заходів", щоб у медіа не з’являлися дані про наслідки атак і строки ремонтів, а також про етапи та стан будівництва захисту на об’єктах енергетики й систем життєзабезпечення. Це стосується й тих споруд, які передбачені планами стійкості регіонів та окремих міст.

Окрім обмежень для медіа, за місяць уряд має забезпечити розгортання засобів радіоелектронної боротьби й активного захисту на найважливіших енергооб’єктах, а також переглянути перелік об’єктів, які ППО має прикривати першочергово. До створення груп протиповітряної оборони планують активніше залучати й самі підприємства.

Протягом місяця Агентство відновлення спільно з "Укренерго" мають добудувати споруди інженерного захисту другого рівня на визначених об’єктах. Також уряд має знайти фінансування для захисту гідротехнічних споруд і капітального ремонту пошкоджених шлюзів "Укрводшляху".

Окремо уряду дали два місяці, щоб прибрати перешкоди для розвитку розподіленої генерації — зокрема спростити підключення таких об’єктів до мереж і розв'язати проблему боргів перед виробниками електроенергії.

Обласним та Київській міській адміністраціям у місячний строк доручено "ухвалити рішення про передання з державної до комунальної власності столиці обладнання мобільної розподільної генерації тепло- та електроенергії". Також доручено забезпечити розбудову маневреної та захищеної когенерації, збільшити кількість засобів резервного живлення, організувати інженерний захист об'єктів енергетичної інфраструктури і розвитку сфери когенерації в регіонах, підготувати будинки до можливих відключень електроенергії.

Низка пунктів рішення не оприлюднена і має позначку "для службового користування".

Нагадаємо, за словами міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Миколи Калашника, інженерний захист облаштовують на 601 критичному об’єкті, а загальний рівень виконання робіт станом на кінець жовтня становив 72%.