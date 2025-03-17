Зеленський підписав закон, що надає ЗСУ право на відправлення військових підрозділів за межі країни

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає можливість направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав.

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Про це йдеться на сайті парламенту.

Закон визначає, що у період воєнного стану з’єднання, військові частини та підрозділи ЗСУ можуть направлятися за кордон для забезпечення національної безпеки, відсічі та стримування збройної агресії, захисту суверенітету й територіальної цілісності України, а також реалізації права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН.

Рішення направити підрозділи до іншої країни ухвалюватиме президент, проте з поданням на схвалення Верховною Радою. Подаватимуть інформацію про завдання, загальну чисельність цих підрозділів, тип і склад їхнього озброєння, військової техніки, підпорядкованість, терміни перебування та умови їх продовження тощо.

Закон був доопрацьований з урахуванням пропозицій президента України. Це допрацювання уточнюють процедуру ухвалення рішень про направлення підрозділів ЗСУ за кордон, деталізують порядок їх перебування за межами держави та забезпечують відповідність акту нормам міжнародного права.

15 січня Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який дозволяє направлення підрозділів Збройних сил України до інших держав у період дії воєнного стану.

Нагадаємо, Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 11392, який дозволяє купити російські реактори у Болгарії для добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС. За словами народного депутата Андрія Жупанина, ухвалений закон погоджує лише купівлю реакторів, що обмежує вартість проєкту на цьому етапі сумою $600 млн. Подальше фінансування буде визначене окремим законопроєктом, який підготує Кабінет міністрів.