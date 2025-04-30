Зеленський підписав закон, який обмежує автоматичне продовження патентів і сприяє доступності ліків

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який уточнює правила продовження дії патентів під час воєнного стану.

Про це інформує пресслужба Верховної Ради.

Про законопроєкт

Закон №4362-IX має на меті обмежити автоматичне продовження патентів, що дозволить покращити конкуренцію на ринку та забезпечити доступність лікарських засобів, зокрема через підтримку генеричних препаратів.

Під час воєнного стану багато патентів в Україні автоматично продовжувались, оскільки в перші місяці повномасштабної війни не всі мали можливість фізично звернутися до державних органів для продовження їхньої дії.

Проте в сфері охорони здоров’я продовжені патенти ускладнюють вихід нових конкурентів на ринок та запуск виробництва ліків-генериків, що могло б сприяти зниженню цін на медичні препарати.

Що змінилось:

Відтепер діятимуть лише ті патенти, які справді можуть бути продовжені відповідно до законодавства.

Це відкриє ринок для генеричних препаратів, посилить конкуренцію і зробить ліки більш доступними для українців.

Мета та завдання законопроекту

Законопроект спрямований на вдосконалення деяких положень Закону № 2174-IX, щоб уникнути безпідставного продовження терміну дії майнових прав інтелектуальної власності на винаходи (корисні моделі), термін дії яких завершився під час воєнного стану і не підлягає продовженню згідно з українським законодавством та нормами ЄС.

Це сприятиме підвищенню доступності лікарських засобів для населення та створенню умов для виходу на ринок України генеричних ліків.

Нагадаємо, що в Україні запускають національний каталог цін на ліки та систему їх реферування. Перші кроки з формування каталогу почнуться вже у квітні. Каталог цін стане головним орієнтиром для визначення вартості ліків, що допоможе уникнути штучних націнок та зробить закупівлі більш прозорими.