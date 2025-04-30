Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,56

--0,18

EUR

47,28

--0,11

Готівковий курс:

USD

41,46

41,37

EUR

47,65

47,45

НАВЧАННЯ ДЛЯ ЖИТТЯ

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Зеленський підписав закон, який обмежує автоматичне продовження патентів і сприяє доступності ліків

Зеленський
Україна змінює правила продовження патентів.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який уточнює правила продовження дії патентів під час воєнного стану. 

Про це інформує пресслужба Верховної Ради.

Про законопроєкт

Закон №4362-IX має на меті обмежити автоматичне продовження патентів, що дозволить покращити конкуренцію на ринку та забезпечити доступність лікарських засобів, зокрема через підтримку генеричних препаратів.

Під час воєнного стану багато патентів в Україні автоматично продовжувались, оскільки в перші місяці повномасштабної війни не всі мали можливість фізично звернутися до державних органів для продовження їхньої дії.

Проте в сфері охорони здоров’я продовжені патенти ускладнюють вихід нових конкурентів на ринок та запуск виробництва ліків-генериків, що могло б сприяти зниженню цін на медичні препарати.

Що змінилось:

  • Відтепер діятимуть лише ті патенти, які справді можуть бути продовжені відповідно до законодавства. 
  • Це відкриє ринок для генеричних препаратів, посилить конкуренцію і зробить ліки більш доступними для українців.

Мета та завдання законопроекту

Законопроект спрямований на вдосконалення деяких положень Закону № 2174-IX, щоб уникнути безпідставного продовження терміну дії майнових прав інтелектуальної власності на винаходи (корисні моделі), термін дії яких завершився під час воєнного стану і не підлягає продовженню згідно з українським законодавством та нормами ЄС.

Це сприятиме підвищенню доступності лікарських засобів для населення та створенню умов для виходу на ринок України генеричних ліків.

Нагадаємо, що в Україні запускають національний каталог цін на ліки та систему їх реферування. Перші кроки з формування каталогу почнуться вже у квітні. Каталог цін стане головним орієнтиром для визначення вартості ліків, що допоможе уникнути штучних націнок та зробить закупівлі більш прозорими.

Автор:
Ольга Опенько