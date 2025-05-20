Зеленський пропонує Трампу угоду про вільну торгівлю

Президент України Володимир Зеленський в листі президенту США Дональду Трампу про нові можливості співпраці запропонував укласти угоду про вільну торгівлю.

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Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник міністра економіки України — торговий представник України Тарас Качка.

За його словами, Україна зацікавлена в такій угоді попри те, що США не є найбільшим торговельним партнером нашої країни.

"Нас цікавлять угоди про вільну торгівлю з усіма країнами G7. Тобто в нас є з Великою Британією, з Канадою, з Європейським Союзом. Нам потрібні ще США і Японія", — заявив Качка.

Торгпред пояснив, що дедалі більше виробників будують свою стратегію продажу за кордоном на ринках, які є найбагатшими та більш розвиненими, з більшими вимогами до якості, що, відповідно, створює більшу додану вартість і більшу прибутковість.

"І тому з цієї перспективи для нас важливо зробити акцент на можливості експортувати до США і мати відповідну угоду про вільну торгівлю", — наголосив Качка.

Він додав, що створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови у рамках угоди про видобуток корисних копалин створює підстави для можливості укладання угоди про вільну торгівлю з США.

"Думаю, що для США це може стати цікавим, але не будемо забігати наперед, а ми тільки десь на перших кроках в цьому напрямку", — резюмував Качка.

Нагадаємо, Зеленський передав листа Дональду Трампу з новими пропозиціями стосовно співпраці в оборонно-промисловій і торговельній сферах.

Україна завершила всі процедури для запуску фонду відбудови

Україна та Сполучені Штати Америки 30 квітня підписали угоду про створення Інвестиційного фонду з відбудови України, яка передбачає майбутню співпрацю у видобутку корисних копалин.

8 травня Верховна Рада підтримала ратифікацію угоди між урядами України та США, а 12 травня Зеленський підписав відповідний документ. 13 травня Україна підписала дві додаткові угоди з американською стороною щодо створення спільного фонду із розробки корисних копалин.

Основні положення угоди: