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Зеленський пропонує Трампу угоду про вільну торгівлю

Україна та США
Україна пропонує США угоду про вільну торгівлю / Depositphotos

Президент України Володимир Зеленський в листі президенту США Дональду Трампу про нові можливості співпраці запропонував укласти угоду про вільну торгівлю.

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Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник міністра економіки України — торговий представник України Тарас Качка.

За його словами, Україна зацікавлена в такій угоді попри те, що США не є найбільшим торговельним партнером нашої країни.

"Нас цікавлять угоди про вільну торгівлю з усіма країнами G7. Тобто в нас є з Великою Британією, з Канадою, з Європейським Союзом. Нам потрібні ще США і Японія", — заявив Качка.

Торгпред пояснив, що дедалі більше виробників будують свою стратегію продажу за кордоном на ринках, які є найбагатшими та більш розвиненими, з більшими вимогами до якості, що, відповідно, створює більшу додану вартість і більшу прибутковість.

"І тому з цієї перспективи для нас важливо зробити акцент на можливості експортувати до США і мати відповідну угоду про вільну торгівлю", — наголосив Качка.

Він додав, що створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови у рамках угоди про видобуток корисних копалин створює підстави для можливості укладання угоди про вільну торгівлю з США.

"Думаю, що для США це може стати цікавим, але не будемо забігати наперед, а ми тільки десь на перших кроках в цьому напрямку", — резюмував Качка.

Нагадаємо, Зеленський передав листа Дональду Трампу з новими пропозиціями стосовно співпраці в оборонно-промисловій і торговельній сферах.

Україна завершила всі процедури для запуску фонду відбудови

Україна та Сполучені Штати Америки 30 квітня підписали угоду про створення Інвестиційного фонду з відбудови України, яка передбачає майбутню співпрацю у видобутку корисних копалин.

8 травня Верховна Рада підтримала ратифікацію угоди між урядами України та США, а 12 травня Зеленський підписав відповідний документ. 13 травня Україна підписала дві додаткові угоди з американською стороною щодо створення спільного фонду із розробки корисних копалин.

Основні положення угоди:

  • Створюється Інвестиційний фонд відбудови, яким на рівних умовах управляють Україна та США. Жодна сторона не матиме в ньому переваги. Усі рішення приймаються спільно. 
  •  Фонд — це інструмент інвестицій в Україну, а не механізм передачі активів. Усі українські природні ресурси залишаються за Україною. 
  • Фонд буде наповнюватися Сполученими Штатами та Україною в пропорції 50 на 50. З боку США це будуть грошові внески або нова військова допомога. 
  • У перші 10 років прибутки фонду не виводяться з України, а реінвестуються в Україну. 
  •  Фонд гарантуватиме комерційні закупівлі продукції на умовах "бери або плати". Тобто на продукцію буде гарантований попит. 
  •  Фонд через американське агентство DFC залучатиме американські та європейські новітні технології, що прискорить відновлення та модернізацію України. 
  • В угоді немає згадок про будь-які боргові зобов’язання України. 
  • Доходи фонду не оподатковуються США та Україною. Критичні копалини, які експортуються до США, не обкладаються митами, що в нинішніх умовах дає можливості для розвитку торгівлі. 
  •  Угода не суперечить іншим міжнародним зобов’язанням України. 
Автор:
Світлана Манько