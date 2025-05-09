Зеленський вніс до Ради законопроєкт про використання майна росіян в інтересах України

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт №13268, який дозволяє реалізовувати арештоване майно Російської Федерації та її резидентів без їхньої згоди.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Документ покликаний посилити економічний тиск на агресора та спрямувати ресурси окупанта на потреби держави, яка зазнає збройної агресії.

Згідно з пояснювальною запискою, ініціатива стосується нерухомого й рухомого майна, а також корпоративних прав, які належать російським фізичним та юридичним особам.

Законопроєкт №13268 пропонує скасувати норму, за якою управління такими активами можливе лише за згодою власника.

Як пояснила голова АРМА Олена Дума, йдеться про стратегічну ініціативу, яка перетворює російське майно в Україні на економічну зброю проти агресора.

Передбачено, що:

рухоме майно росіян і підконтрольних РФ компаній може бути передане в реалізацію без згоди власника — за рішенням слідчого судді чи суду;

нерухомість також підлягає реалізації до ухвалення вироку;

щодо корпоративних прав управитель зможе діяти самостійно без погодження з кінцевими бенефіціарами, якщо ті мають частку від 10%.

Крім того, у разі скасування арешту коштів громадян РФ передбачається мораторій на їх повернення, що має стратегічне значення в контексті подальших позовів проти Росії.

"Ця норма має стратегічне значення для забезпечення захисту національних інтересів України за майбутніми позовами у зв'язку з російською агресією", - повідомила Дума і зазначила, що АРМА вже звернулося до парламенту із закликом ухвалити цей законопроєкт у найкоротші строки.

Додамо, за матеріалами СБУ були заарештовані активи Валерія Капашина – начальника федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при Міністерстві промисловості та торгівлі РФ.