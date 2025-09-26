- Категорія
Зеленський закликав НАТО блокувати російські літаки у своєму небі
Президент України Володимир Зеленський розкритикував НАТО за “слабку реакцію” на порушення повітряного простору країнами-членами з боку Росії та закликав блокувати ворожі літаки.
Як пише Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс-України" з посиланням на інтерв’ю Зеленського.
Зеленський розкритикував НАТО
Президент України вважає реакцію НАТО на порушення повітряного простору з боку Росії занадто слабкою. В інтерв’ю для The Axios Show він підкреслив, що країни-члени Альянсу мають блокувати літаки РФ, якщо ті з’являються у їхньому небі.
За словами Зеленського, у випадку агресії на власній території необхідно давати відповідь, і це стосується також безпеки повітряного простору. Водночас він визнав, що більшість держав НАТО остерігаються робити рішучі кроки через можливу реакцію Москви, адже, як наголосив президент, Росія поводиться непередбачувано.
"Вони бояться, бо я думаю, що вони мають рацію, що Росія божевільна", - наголосив глава держави.
Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що НАТО повинно збивати російські літаки у разі порушення повітряного простору країн-членів.