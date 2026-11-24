Президент України Володимир Зеленський ввів у дію два рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції проти осіб і компаній, які підтримують російську окупацію українських територій. До одного з пакетів увійшли 27 фізичних та 11 юридичних осіб, зокрема представники окупаційної влади, російські посадовці та структури “Ростехнагляду”.

Як пише Dilo, про це повідомили в Офісі президента.

Відповідні укази №1134/2026 та №1135/2026 опублікували на сайті глави держави.

Перший санкційний пакет стосується людей і організацій, які діють в інтересах Росії на тимчасово окупованих територіях України. Серед них підконтрольні Росії депутати міськрад Керчі та Алушти, російські посадовці, які, за даними ОП, передають окупантам дрони й техніку, а також структури, причетні до окупації Запорізької АЕС, зокрема незаконно створені Донецьке, Запорізьке, Луганське, Херсонське та Кримське управління "Ростехнагляду".

Окремим пакетом продовжили санкції та запровадили нові проти причетних до викрадення української агропродукції й поширення російської пропаганди.

Під санкції потрапили ТОВ "Пікабу", компанія "Чорноморнафтогаз Добича", зареєстрована в окупованому Сімферополі, так зване міністерство цифрового розвитку, зв'язку і масових комунікацій "ЛНР", а також благодійний фонд "До Перемоги разом".

Україна також продовжила санкції проти ТОВ "Медіахолдинг Новини", ТОВ "Тайм Медіа" та ТОВ "Телепростір", які входять до медіахолдингу "Новини" та поширюють російську пропаганду.

Раніше Зеленський підписав укази про введення в дію рішень РНБО щодо санкцій проти семи суден російського тіньового флоту та шести росіян, причетних до примусової паспортизації українців на окупованих територіях.