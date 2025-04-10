Афера на 4 млрд грн: Садовий заявив про розкрадання 158 га землі біля Львова

На межі Львова та Сокільників спалахнув земельний скандал — представники Держгеокадастру та Сокільницької сільради причетні до дерибану 158 гектарів землі. За попередніми оцінками, збитки для держави та громади перевищують 4 млрд грн.

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Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

Львову загрожує найбільша земельна афера

Садовий зазначає, що спершу земельні ділянки на межі Львова та Сокільників безкоштовно передавали в користування депутатам і окремим чиновникам. Згодом їх почали масово скуповувати ділки, які тепер намагаються розширити межі села Сокільники, аби звести п’ять житлових кварталів поблизу львівського аеропорту.

У разі реалізації цього задуму, населення села може зрости з 8 до 50 тисяч осіб — фактично, це новий районний центр, але без належної інфраструктури для забезпечення базових потреб майбутніх мешканців.

У проєктах забудови не передбачено жодної школи, дитячого садка, лікарні чи іншого соціального об’єкта. Нові мешканці житимуть у багатоповерхівках, але користуватимуться всією інфраструктурою Львова.

У результаті навантаження на міські ресурси суттєво зросте: перевантажені дороги, зношені інженерні мережі, ризики техногенних аварій та транспортний колапс можуть стати буденністю для львів’ян, якщо це рішення буде реалізоване, наголошує Садовий.

"Закликаю депутатів Львівської районної ради негайно зупинити цей безлад і не ухвалювати жодних рішень до повного врегулювання ситуації. Від імені громади Львова звертаюся до керівництва держави та правоохоронних органів із проханням втрутитися і зупинити аферу", - заявив Садовий.

Міський голова Андрій Садовий переконаний: ця територія має зберегти статус зеленої зони — сільськогосподарських угідь або майбутнього парку. На його думку, з точки зору екології та здорового глузду, жодної житлової забудови тут не повинно бути.

Нагадаємо, нещодавно під Львовом викрили схему будівництва багатоквартирних будинків під виглядом індивідуального житла.